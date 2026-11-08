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Андрей Гюров обяви, че засега няма планове да създава самостоятелен политически проект

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:35 мин.
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андрей гюров обяви засега планове създава самостоятелен политически проект
Снимка: БТА
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На този етап нямам планове да създавам самостоятелен политически проект, заяви Андрей Гюров. Той допълни, че не възнамерява да създава собствена политическа формация, която може да доведе до допълнително разединение вдясно.

Все още нямам окончателно решение дали ще остана в политическия живот. Не го изключвам, но във всички случаи, ако реша да продължа напред, то ще бъде с цел да продължа работата от последните 5 г., когато винаги съм отстоявал и работил за консолидиране на дясното пространство, каза още Гюров.

„Винаги съм вярвал, че човек работи добре и постига резултати, само когато е в силен отбор. Това става в разговор с всички хора, които бяха ангажирани в инициативния комитет, щаб и подкрепящи политически формации. Това са доста разговори, които тепърва предстои да се проведат", каза още Гюров.

Относно съревнованието между него и Илияна Йотова на балотажа на 1 ноември, той го определи като трудно.

„Видяхме, че всички институции бяха впрегнати, особено след първия тур, в това да се подкрепи кандидатът на „Прогресивна България”. Ние се концентрираме върху това, което успяхме да постигнем, а то не е малко”, допълни той.

#самостоятелен политически проект #Андрей Гюров

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