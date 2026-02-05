БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

Антоанета Костадинова: Радвам се, че България отново е домакин на Европейско първенство по стрелба

Спорт
Олимпийската вицешампионка пожела успех на младите български стрелци и определи организацията в Бургас като повод за гордост.

антоанета костадинова радвам българия отново домакин европейско първенство стрелба
Антоанета Костадинова пожела успех на българските състезатели на европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки, което се провежда в Бургас. Олимпийската вицешампионка на пистолет от Игрите в Токио 2020 призна, че изпитва силно вълнение от възможността да присъства на откриването на шампионата редом до своите идоли - двукратните олимпийски шампиони Мария Гроздева и Таню Киряков, както и световната шампионка и председател на Българския стрелкови съюз и БОК Весела Лечева.

"Българските състезатели са щастливци да участват в събитие като това, особено когато се провежда у нас. В България не сме приемали Европейско първенство от 30 години“, заяви Костадинова в интервю за Българския стрелкови съюз.

Тя призова младите стрелци да използват всяко състезание като възможност за развитие и трупане на ценен опит.

"Нека имат разума да извличат поука от всяка грешка, да работят с треньорите си и да я превръщат в свой плюс. Да се раздадат максимално и да използват всяка възможност да станат по-добри“, допълни олимпийската вицешампионка.

Костадинова сподели и личните си емоции от присъствието до големите имена в българската стрелба.

"Винаги е огромно вълнение, когато съм до тези мои идоли. Започнах сравнително късно своя път в стрелбата, но наученото от тях прилагам и до днес. Особено от Мария - тя винаги ще бъде дълбоко в сърцето ми. Това, че съм редом до Мария Гроздева, Весела Лечева и Таню Киряков, е огромна чест за мен“, каза още тя.

Олимпийската медалистка призна, че усеща и промяната в ролята си – от състезател, който се учи от легендите, към пример за новото поколение. "Фактът, че аз самата се превръщам в това, което те бяха за мен, ме оставя без думи. Това е чувство, което трудно може да се опише“, добави Костадинова.

Тя не скри и впечатленията си от условията в „Арена Бургас“.

"Когато за първи път влязох в залата, за миг си помислих, че съм някъде другаде в Европа – в различен град и на голямо международно състезание. Радвам се, че успяхме – в България и в един от любимите ми градове Бургас – да организираме това Европейско първенство по възможно най-добрия начин“, завърши Антоанета Костадинова.

#Европейско първенство по спортна стрелба в Бургас # Антоанета Костадинова #България

