Антоанета Костадинова: Радвам се, че България отново е домакин на Европейско първенство по стрелба

Антоанета Костадинова пожела успех на българските състезатели на европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки, което се провежда в Бургас. Олимпийската вицешампионка на пистолет от Игрите в Токио 2020 призна, че изпитва силно вълнение от възможността да присъства на откриването на шампионата редом до своите идоли - двукратните олимпийски шампиони Мария Гроздева и Таню Киряков, както и световната шампионка и председател на Българския стрелкови съюз и БОК Весела Лечева.

"Българските състезатели са щастливци да участват в събитие като това, особено когато се провежда у нас. В България не сме приемали Европейско първенство от 30 години“, заяви Костадинова в интервю за Българския стрелкови съюз.

Тя призова младите стрелци да използват всяко състезание като възможност за развитие и трупане на ценен опит.





"Нека имат разума да извличат поука от всяка грешка, да работят с треньорите си и да я превръщат в свой плюс. Да се раздадат максимално и да използват всяка възможност да станат по-добри“, допълни олимпийската вицешампионка.

Костадинова сподели и личните си емоции от присъствието до големите имена в българската стрелба.





"Винаги е огромно вълнение, когато съм до тези мои идоли. Започнах сравнително късно своя път в стрелбата, но наученото от тях прилагам и до днес. Особено от Мария - тя винаги ще бъде дълбоко в сърцето ми. Това, че съм редом до Мария Гроздева, Весела Лечева и Таню Киряков, е огромна чест за мен“, каза още тя.

Олимпийската медалистка призна, че усеща и промяната в ролята си – от състезател, който се учи от легендите, към пример за новото поколение. "Фактът, че аз самата се превръщам в това, което те бяха за мен, ме оставя без думи. Това е чувство, което трудно може да се опише“, добави Костадинова.