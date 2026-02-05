Асоциацията на българските футболисти с остра позиция срещу расизма след случая с Бернард Текпетей

Асоциацията на българските футболисти (АБФ) излезе с категорична позиция срещу расизма, дискриминацията и езика на омразата във футбола по повод скандала с играча на Лудогорец Бернард Текпетей по време на двубоя за Суперкупата на България.

В официалното си становище АБФ изразява "дълбока тревога и възмущение“ от расистките обиди и отправените смъртни заплахи към футболиста, като подчертава, че подобни действия са грубо посегателство не само срещу конкретен играч, но и срещу основни ценности като човешкото достойнство, честната конкуренция и правовия ред.

"Футболът е пространство на уважение и равнопоставеност. Няма и не може да има място за расизъм – нито на терена, нито по трибуните, нито в обществото“, заявяват от организацията, като определят всеки опит за унижение или сплашване поради произход, цвят на кожата или националност като абсолютно недопустим.

Асоциацията приветства предприетите до момента действия за сезиране на компетентните органи и настоява за бързо, обективно и безкомпромисно разследване на случая, както и за налагане на адекватни санкции на всички виновни. Според АБФ безнаказаността създава условия подобни прояви да се повтарят и ескалират.

В позицията си организацията отново акцентира върху необходимостта от спешно приемане и реално прилагане на Закон за противодействие на футболното хулиганство. По думите на АБФ липсата на ефективна законодателна рамка оставя футболистите и зрителите уязвими и подкопава доверието в сигурността на спортните събития.