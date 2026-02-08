БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атлетик Билбао се справи с Леванте в Ла Лига

В друг мач от кръга Севиля и Жирона не се победиха.

Атлетик Билбао се справи с Леванте в Ла Лига
Атлетик Билбао се пребори за осми успех от началото на сезона в Ла Лига. Баските се наложиха на свой терен над Леванте след 4:2 в мач от 23-ия кръг.

Победата бе улеснена от директния червен картон на Алан Матуро от тима от Валенсия още в 17-ата минута. Горка Гурусета вкара два бързи гола за Атлетик в рамките на пет минути. Въпреки че бе с човек по-малко Леванте успя да върне едно попадение чрез Унай Елгесабал десет минути преди края на редовното време. Пет минути по-късно Нико Серано направи 3:1 след пас на Селтон Санчес. Това обаче не бе всичко. Хон Олагасти вкара второ попадение за Леванте в добавеното време. Девет минути, след като изтече 90-ата минута Роберт Наваро оформи крайното 4:2. Атлетик е на десето място с 28 точки.

В другия мач от кръга по същото време Севиля и Жирона направиха драматично 1:1. Гостите от Каталуния поведоха още във втората минута чрез Тома Льомар. В добавеното време защитата на Жирона направи голяма грешка, от която се възползва Кике Салас, който изравни. В 95-ата минута бе отсъдена дузпа за гостите. Те направиха бърза смяна, като в игра се появи Кристиан Стуани, който пропусна дузпата в 97-ата минута и пропусна да донесе три точки на тима си. Жирона и Севиля са съседи в класирането, като каталунците са на 12-о място с 26 точки, а тимът от Андалусия на 13-о с точка по-малко.

