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Атлетико Мадрид е все по-близо до привличането на Мортен Хюлманд

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Спорт
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Испанският клуб вече има договорка с датския национал, а преговорите със Спортинг Лисабон навлизат в решителна фаза

Атлетико Мадрид е все по-близо до привличането на Мортен Хюлманд
Снимка: БГНЕС
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Атлетико Мадрид е на крачка от още едно сериозно попълнение през летния трансферен прозорец. Според информации от Испания и Португалия "дюшекчиите“ вече са постигнали пълно споразумение за личните условия с датския национал Мортен Хюлманд и сега остава да финализират сделката със Спортинг Лисабон.

Португалският шампион дори е позволил на своя капитан да не започва предсезонната подготовка, докато двата клуба водят финалните преговори за трансфера.

Първоначално Спортинг е настоявал за сума над 50 милиона евро, но Атлетико се опитва да намали цената. Планът на мадридчани е фиксираната трансферна сума да бъде около 40 милиона евро, а с бонусите сделката да достигне приблизително 45 милиона.

27-годишният Хюлманд е един от лидерите на португалския гранд и впечатли с представянето си както в местното първенство, така и в Шампионската лига. Датчанинът е типичен дефанзивен халф, който се отличава с отлична физика, силна игра в отнемането на топката и голям обем от работа в средата на терена.

В Атлетико го разглеждат като дългосрочен наследник на капитана Коке, който наскоро поднови договора си за още един сезон. Очакванията са Хюлманд да внесе повече стабилност в халфовата линия и да освободи офанзивните футболисти от част от дефанзивните им задължения.

Мадридският клуб вече подсили състава си с Алехандро Грималдо, а съвсем близо до трансфер е и южнокорейският национал Канг-ин Лий. Ако преговорите със Спортинг приключат успешно, Хюлманд ще се превърне в поредното ново попълнение в селекцията на Диего Симеоне.

#Мартен Хюлманд #ФК Спортинг Лисабон #ФК Атлетико Мадрид

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