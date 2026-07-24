Авария на магистрален водопровод в Смолян остави няколко населени места без вода

Авария на водопровод, захранващ няколко населени места в Община Смолян, е възникнала в квартал "Устово" тази сутрин.

Повече от два часа в района на автогарата в квартала водата излиза от тръбата, закрепена на моста над река Бяла под силно налягане. Струята се разпръсква на няколко метра височина и е видима от преминаващите по главния път и пешеходния мост.

Екипи на ВиК - Смолян работят по отстраняването на повредата, каза управителят на дружеството Костадин Тотев. Той уточни, че аварията е по магистралния водопровод, захранващ направленията Устово – Търън, Ровино, Подвис и Влахово.