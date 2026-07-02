Байерн Мюнхен се отказа от Никълъс Джаксън

Шампионът на Германия Байерн Мюнхен официално потвърди, че нападателят Никълъс Джаксън няма да продължи кариерата си в клуба и ще се завърне в Челси. Баварците взеха окончателно решение да не активират клаузата за закупуване на играча.

Ръководството на Байерн взе решение за бъдещето на играча още преди няколко месеца, но сега го съобщи официално. Те сметнаха клаузата за освобождаване от 64 милиона евро за твърде висока, въпреки че старши треньорът Венсан Компани беше напълно доволен от представянето и работата на Джаксън. Бъдещето на сенегалския нападател вече ще бъде решено от Челси.

През сезон 2025/2026 Никълъс Джаксън изигра 34 мача за Байерн, в които отбеляза 11 гола и направи четири асистенции.