България отстъпи на Турция и пропусна първия шанс за Евро 2026

България не успя да се класира за европейското първенство в Литва и Латвия от първия опит. Националният отбор стигна до финала на квалификационния турнир в зала „Христо Ботев“, но отстъпи на Турция с 1:3 гейма.

Мачът беше оспорван и с много обрати. В първия гейм двата отбора играха точка за точка до самия край, но Турция успя да спечели с 25:23. Българките реагираха силно във втората част и изравниха след 25:19.

Третият гейм отново беше равностоен, но в решителните моменти Турция показа повече стабилност и го взе с 25:21. В четвъртата част българките започнаха напрегнато, съперникът поведе рано и не изпусна контрола върху мача – 25:17.

Въпреки загубата от щаба на националния отбор заявиха, че момичетата са дали максимума си и ще направят нужните изводи за следващия шанс за класиране. Все още няма яснота кога ще се проведе вторият квалификационен турнир, който ще даде нова възможност за участие на европейското първенство.