Три български гимнастички ще участват на турнир в Естония

България ще има три представителки на международния турнир по художествена гимнастика „Miss Valentine“, който ще се проведе от 27 февруари до 1 март в Тарту, Естония.

При девойките ще се състезават Деа Емилова и Сияна Алекова, а при жените България ще бъде представена от Алекса Рашева, за която това ще бъде първо участие в тази възрастова група.

С гимнастичките пътуват и техните лични треньори – Кристина Илиева, Божидара Рачева и Боряна Калейн.

Съдия за България на престижния турнир ще бъде Силвия Митева-Янева, съобщават от Българската федерация по художествена гимнастика.