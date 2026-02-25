БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитър Бербатов става съветник на премиера по спорта и младежта

Един от най-успешните български футболисти Димитър Бербатов от днес е съветник на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта.

Бербатов ще помага при създаването и прилагането на политики, свързани със спорта, активния начин на живот и развитието на младите хора в България. Той подчерта, че приема ролята без възнаграждение, воден от желанието да допринесе с опита си за дългосрочна и устойчива политика в спорта.

Като първа стъпка в новата си роля Бербатов започва инициатива за диалог със спортната общност. До всички лицензирани спортни федерации ще бъде изпратена анкета, с която ще се събира информация за състоянието на различните спортове, проблемите на клубовете и развитието на детско-юношеския спорт. Данните ще бъдат анализирани от специалисти.

Според Бербатов този анализ може да се превърне в основа за цялостна и дългосрочна национална политика за спорта и младежта.

Премиерът Андрей Гюров подчерта, че спортът не е важен само за здравето, но и за изграждането на характери и силно общество.

