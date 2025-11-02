България с 24 състезатели на световното по скокове на батут в Памплона

Следващата седмица испанският град Памплона ще посрещне най-добрите в света в скоковете на батут. България ще има силно участие – 24 състезатели във всички възрастови групи.

При мъжете и жените ще ни представят Мариян Михалев и Христина Пенева. Във възрастта преди тях ще се състезават Марияна Узунова, Калоян Петров и Мартин Димитров.

Макар Христина и Калоян да донесоха първата световна купа за България в дисциплината смесени синхрони, този път те ще се фокусират върху индивидуалните олимпийски дисциплини.

Останалите 22 млади спортисти вече тренират усилено в Габрово и ще отпътуват директно за световното първенство.

„Конкуренцията ще е огромна – руснаците се връщат силни, а всяка малка грешка може да коства медал,“ каза Мариела Стойчева, генерален секретар на федерацията и член на Международната федерация по гимнастика.