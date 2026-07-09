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България ще плати 1,414 милиарда долара за бойните машини „Страйкър“

Николай Минков от Николай Минков
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Сигурност и правосъдие
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Снимка: БТА
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С 37 милиони долара се увеличава цената на договора за придобиване на бойни машини "Страйкър" и става 1,414 милиарда долара. Това реши парламентът, след като одобри новите параметри по договора покупка на новия бронирани машини за Сухопътните войски по искане на САЩ. Причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти, нарастващата инфлация в световен мащаб.

Решението предвижда още България да се откаже от 17 безпилотни летателни апарата. През 2023 година България сключи договор за закупуването на 183 бойни машини „Страйкър“. В момента общо 5 „Страйкър“ се асемблират в „Терем – Ивайло“ . Останали 21 са готови и са в процес на изпращане към България и трябва да пристигнат в следващите 2 месеца. На пет машини се обучават хора. До края на тази и началото на следващата година има график за доставката на първите 33 машини.

По време на дебата от "Прогресивна България" обясниха, че въпреки увеличената цена са предоговорени други пера по договора в полза на България.

Христо Симеонов, "Прогресивна България": "Изменението на този инвестиционен разход за придобиване на бойна техника не е просто актуализация на цифри, а един реален механизъм, който защитава националния интерес на страната. Да, има минимално увеличение в общата сума на проекта, която е под 3%. Това увеличение е по обективни причини, чисто пазарни. Въпреки това постигнатото от преговорния екип на МО е много сериозно намаление в отделни пера на инвестиционния разход. Почти с 20% по-малко ще бъдат платени за боеприпаси, 12% по-малко ще бъдат платени за противотанковите комплекси "Джавелин". Още повече интересното е, че 14 млн. долара ще бъдат спестени с отлагане на покупката на безпилотни летателни апарати. Именно тук се крие и стратегическия момент. В съвременните конфликти технологиите дроновете се развиват с дни и часове. Отлагането на закупуването на тази техника ни гарантира, че в правилния момент ще внедрим много по-съвършени и актуални технологии."

От "Възраждане" не се съгласиха с аргументите на управляващите.

Ивелин Първанов, "Възраждане" : "Вече четвърта година в дневния ред на парламента влиза обсъждането на бронираните машини на армията за изграждането на т.н бойни батальонни групи. Не че сме казали нещо различно от това, което ще кажем днес. Казахме ви, че ще има поскъпване, има поскъпване. Казахме, че ще забавят доставката, има забавяне. Къде са бронираните машини, къде е механизираната бригада. Изключително коректно отношение на нашите партньори ."

Министърът на отбраната Димитър Стоянов изтъка безспорната нужда от модернизацията на сухопътните войски.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "За необходимостта от този проект няма смисъл да се говори. Българската армия е подценявана изключително дълги години, следствие на което модернизационните процеси започнаха едва през 2018 и 2019 г. Този проект реално е подписан през 2023 г. и факт е, че е налице първа актуализация, поискана от американска страна."

#машините "Страйкър" #Димитър Стоянов #Парламент

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