България започна с поражение последната седмица от Лигата на нациите

Женският национален отбор на България по волейбол допусна седмата си загуба в тазгодишното издание на Лигата на нациите. В първия си мач от турнира в Белград възпитаничките на Марчело Абонданца отстъпиха на домакина Сърбия с 0:3 (16:25, 19:25, 25:27).

Въпреки отсъствието на голямата звезда на сръбския тим Тияна Бошкович, домакините наложиха високо темпо още от началото на срещата. Съставът на Зоран Терзич контролираше играта в първия гейм и без сериозни затруднения поведе в резултата.

Втората част също премина под диктовката на сръбкините. Българките успяха да намалят пасива си в края, след като спасиха четири геймбола и свалиха изоставането от 15:24 до 19:24, но Сърбия бързо затвори сета.

Най-оспорван беше третият гейм. Българският тим започна по-уверено и поведе в резултата, а след серия от обрати двата отбора водеха здрава битка до последните разигравания. „Лъвиците“ отразиха първия мачбол на домакините, но при 27:25 Сърбия сложи край на срещата.

След поражението България остава на 16-ото място във временното класиране с актив от 5 точки след две победи и седем загуби. Следващият мач на националките е срещу Чехия на 10 юли, когато те ще се опитат да се върнат на победния път.