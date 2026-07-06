Абонданца повика Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите

Третият турнир е от 8 до 12 юли в Белград
Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца включи Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите. Разпределителката беше избрана за MVP при европейската и световната титла при подрастващите в последните две години.
Третият турнир е в Белград. Там нашите ще срещнат Сърбия (8 юли, 21:00 ч.), Чехия (10 юли, 17:30 ч.), Франция (11 юли, 17:30 ч. ) и Германия (12 юли, 17:30 ч.). Голямата цел пред нашия отбор е да запазим мястото си в Лигата на нациите.
Нашите имат две победи досега и са на 16-о място в класирането пред Доминиканска република и Франция.
Съставът на България:
Разпределители:
Димана Иванова
Лора Славчева
Крайни нападатели:
Микаела Стоянова
Моника Кръстева
Калина Венева
Александра Миланова
Виктория Нинова
Мерелин Николова
Мирослава Паскова
Централни блокировачи:
Борислава Съйкова
Кая Николова
Дарина Нанева
Либеро:
Жана Тодорова
Мила Пашкулева