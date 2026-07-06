Абонданца повика Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите

Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца включи Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите. Разпределителката беше избрана за MVP при европейската и световната титла при подрастващите в последните две години.

Третият турнир е в Белград. Там нашите ще срещнат Сърбия (8 юли, 21:00 ч.), Чехия (10 юли, 17:30 ч.), Франция (11 юли, 17:30 ч. ) и Германия (12 юли, 17:30 ч.). Голямата цел пред нашия отбор е да запазим мястото си в Лигата на нациите.

Нашите имат две победи досега и са на 16-о място в класирането пред Доминиканска република и Франция.

Съставът на България:

Разпределители:

Димана Иванова

Лора Славчева

Крайни нападатели:

Микаела Стоянова

Моника Кръстева

Калина Венева

Александра Миланова

Виктория Нинова

Мерелин Николова

Мирослава Паскова

Централни блокировачи:

Борислава Съйкова

Кая Николова

Дарина Нанева

Либеро:

Жана Тодорова

Мила Пашкулева