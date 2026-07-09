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Полицай от Бургас ще помага за обществения ред в туристическите зони на Париж

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полицай бургас помага обществения ред туристическите зони париж
Снимка: МВР
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Старши полицай Георги Карагеоргиев от Зоналното жандармерийско управление – Бургас е включен в международен полицейски екип, който в продължение на три седмици ще подпомага опазването на обществения ред в туристическите зони на Париж, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.

Българският полицай ще изпълнява съвместни дежурства с униформени служители от Кипър, Швейцария, Португалия и Италия. Международният екип ще работи по график с полицейски служители от Дирекцията за обществена сигурност на Парижката агломерация (Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne – DSPAP).

Съвместната мисия се осъществява в рамките на правомощията на общите европейски полицейски бригади. От Префектурата на полицията в Париж приветстваха инициативата и пожелаха успех на международния екип в изпълнението на задачите му.

#Париж #полицай

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