Полицай от Бургас ще помага за обществения ред в туристическите зони на Париж

Старши полицай Георги Карагеоргиев от Зоналното жандармерийско управление – Бургас е включен в международен полицейски екип, който в продължение на три седмици ще подпомага опазването на обществения ред в туристическите зони на Париж, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.

Българският полицай ще изпълнява съвместни дежурства с униформени служители от Кипър, Швейцария, Португалия и Италия. Международният екип ще работи по график с полицейски служители от Дирекцията за обществена сигурност на Парижката агломерация (Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne – DSPAP).

Съвместната мисия се осъществява в рамките на правомощията на общите европейски полицейски бригади. От Префектурата на полицията в Париж приветстваха инициативата и пожелаха успех на международния екип в изпълнението на задачите му.