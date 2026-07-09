БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина певицата Бони Тейлър
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: България ще подкрепя Украйна според...
Чете се за: 02:15 мин.
Отиде си поетесата Надежда Захариева
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Йотова: Надежда Захариева остана вярна на словото, което съхранява човешкото и прави света по-добър

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Снимка: Фейсбук, Илияна Йотова
Слушай новината

През целия си творчески път Надежда Захариева остана вярна на словото. На словото, което носи надежда, съхранява човешкото и прави света по-добър. Тя вярваше, че мисията на поета е да променя към добро душата на поне един човек. Това заявява президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на поетесата Надежда Захариева.

Държавният глава определя Захариева като голям талант, отдаден културен деец и активен общественик. Илияна Йотова отбелязва, че със своите с стихове, книги и песни тя е успяла да докосне сърцата на поколения българи и да остави голямо духовно наследство.

„Нейната поезия, белязана от искреност, чувствителност и дълбока човечност, се превърна в утеха, вдъхновение и съпреживяване за многобройните й почитатели“, заявява още президентът и допълва, че като автор на едни от най-популярните текстове в българската музика Надежда Захариева е успяла да даде думи на любовта, вярата и болката, които ще останат във времето.

„Моите написани думи са моят „изстрадан земен капитал“, казваше тя. Благодарни сме за ценния „капитал“, който ни завеща“, пише още държавният глава.

"Тя вярваше, че мисията на поета е да промени към добро душата на поне един човек и така да направи света по-добър. И го направи – със своето творчество докосна сърцата на поколения българи, облече в думи любовта, вярата и болката. Поезията й, белязана от дълбока човечност, се превърна в утеха, вдъхновение, съпреживяване.
Светъл път на душата й!", написа още президентът Илияна Йотова в социалните мрежи.

#президентът Илияна Йотова #Надежда Захариева #съболезнователен адрес

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...
Почина певицата Бони Тейлър
3
Почина певицата Бони Тейлър
Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала Турция между 5 и 8 април 2024 г.
4
Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала...
"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с "Боташ" през 2025 г.
5
"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с...
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка
6
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
6
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика

Още от: Общество

БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
Ръководството на НЗОК се срещна със създателя на платформата "Диагноза България“ Мартин Атанасов Ръководството на НЗОК се срещна със създателя на платформата "Диагноза България“ Мартин Атанасов
Чете се за: 02:57 мин.
Народното събрание прие отчета на БТА Народното събрание прие отчета на БТА
Чете се за: 01:10 мин.
ГЕРБ предлагат да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до 16 години ГЕРБ предлагат да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до 16 години
Чете се за: 02:20 мин.
Отиде си поетесата Надежда Захариева Отиде си поетесата Надежда Захариева
Чете се за: 01:27 мин.
Мерки срещу инцидентите на пътя: Ограничават тротинетките в опасни участъци Мерки срещу инцидентите на пътя: Ограничават тротинетките в опасни участъци
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Пожар избухна край АМ "Струма" – шофьорите да карат внимателно заради задимяване Пожар избухна край АМ "Струма" – шофьорите да карат внимателно заради задимяване
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Доналд Тръмп: Иран толкова много иска да сключи сделка Доналд Тръмп: Иран толкова много иска да сключи сделка
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Румен Радев: България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година възможности няма Румен Радев: България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година възможности няма
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
ГЕРБ предлагат да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Евелин Банев - Брендо остава в затвора, реши съдът
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Почина певицата Бони Тейлър
Чете се за: 00:55 мин.
По света
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ