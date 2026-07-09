Народното събрание прие отчета на БТА

Народното събрание единодушно прие отчета на БТА.

По време на изслушването генералният директор на БТА Кирил Вълчев призова депутатите при разглеждането на държавния бюджет да увеличат средствата за заплати в трите национални медии.

Кирил Вълчев – генерален директор на БТА: "Добър повод да обърна внимание, че се надяваме с бюджета за следващата годна ще бъде увеличено финансирането на БТА, БНТ и БНР, за да бъдат гарантирани по-високи възнаграждения на журналистите, които в днешно време играят ролята на учителите, които получават с около 25% в момента по-високи възнаграждения. Защото, ако в училищата се учим от опита на вчерашния ден и как да го прилагаме в живота днес, то в медиите и от БНТ, БНР и БТА ние се учим на днешния ден. Така че използвам възможността да ви призова, когато разглеждате пълния бюджет за следващата година да преразгледате политиката на възнагражденията на медиите."