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Народното събрание прие отчета на БТА

Николай Минков от Николай Минков
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Народното събрание прие отчета на БТА
Снимка: БТА
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Народното събрание единодушно прие отчета на БТА.

По време на изслушването генералният директор на БТА Кирил Вълчев призова депутатите при разглеждането на държавния бюджет да увеличат средствата за заплати в трите национални медии.

Кирил Вълчев – генерален директор на БТА: "Добър повод да обърна внимание, че се надяваме с бюджета за следващата годна ще бъде увеличено финансирането на БТА, БНТ и БНР, за да бъдат гарантирани по-високи възнаграждения на журналистите, които в днешно време играят ролята на учителите, които получават с около 25% в момента по-високи възнаграждения. Защото, ако в училищата се учим от опита на вчерашния ден и как да го прилагаме в живота днес, то в медиите и от БНТ, БНР и БТА ние се учим на днешния ден. Така че използвам възможността да ви призова, когато разглеждате пълния бюджет за следващата година да преразгледате политиката на възнагражденията на медиите."

#52-ро Народно събрание #генерален директор на БТА #БТА #отчет

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