ИЗВЕСТИЯ

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

България започна първото обучение за съдии по гимнастика за спортисти с интелектуални увреждания

Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Проектът е истинска иновация за България и за света.

българия започна първото обучение съдии гимнастика спортисти интелектуални увреждания
Уникално обучение за сертифициране на съдии по спортна и художествена гимнастика за спортисти с интелектуални увреждания започна в София, на 28 август, като част от проекта, финансиран по програмата „Социални иновации“ на Столична община. Курсът се провежда на два етапа, като втората сесия ще се реализира през следващите месеци.

Лектори са Здравко Куртев и Ирина Карчева от българска страна, както и международни експерти с богат опит в гимнастиката и адаптирания спорт.

Проектът е истинска иновация за България и за света – за първи път ще бъдат обучени специализирани съдии, които да оценяват спортисти с интелектуални затруднения. Това е новаторска крачка към равнопоставеност и по-добро включване на тези млади хора в спорта.

В същия ден се проведе и заседание на Организационния комитет за Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което България ще приеме през юни 2026 г. Срещата бе ръководена от Слав Петков – председател на ФАФА, с участието на Невяна Владинова, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика, и Красимир Дунев, президент на Българската федерация по спортна гимнастика.

Организацията на шампионата се осъществява в партньорство с Магдалена Христова, която ще координира състезанията по лека атлетика. Подготовката вече е в ход и амбицията е Световното първенство в София през 2026 г. да се превърне в значимо международно спортно събитие и сцена, на която ще се срещнат талант, воля и вдъхновение.

Хуан Аюсо спечели седмия етап на колоездачната Обиколка на Испания
Хуан Аюсо спечели седмия етап на колоездачната Обиколка на Испания
Ландо Норис е най-бърз и във втората тренировка за Гран при на Нидерландия Ландо Норис е най-бърз и във втората тренировка за Гран при на Нидерландия
Чете се за: 02:00 мин.
Очаквайте Христо Стоичков, Илиан Илиев и Стилияна Николова в "Арена спорт" Очаквайте Христо Стоичков, Илиан Илиев и Стилияна Николова в "Арена спорт"
Чете се за: 00:45 мин.
Проследете световното първенство по модерен петобой на живо по БНТ 3 и на спортния сайт Проследете световното първенство по модерен петобой на живо по БНТ 3 и на спортния сайт
Чете се за: 01:00 мин.
Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3 Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Норис спечели първата тренировка за Гран при на Нидерландия Норис спечели първата тренировка за Гран при на Нидерландия
Чете се за: 01:40 мин.

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила" Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Зеленски: Русия разбира само от сила, затова сега трябва да...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
