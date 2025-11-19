Българската федерация по естетическа групова гимнастика благодари за подкрепата на ММС относно световното в Самоков

Българска федерация естетическа групова гимнастика благодари на Министерството на младежта и спорта и на Министерството на туризма за подкрепата към световното първенство, което ще се проведе в Самоков от 26 до 30 ноември.

"Благодарим на Министерството на младежта и спорта за съдействието като наш основен партньор в организацията на 25-ото световно първенство. Благодарим за доверието и подкрепата към развитието на естетическата групова гимнастика и обезпечаването на националните отбори на България!", написаха от централата в социалните мрежи.

На шампионата ще участват около 2200 гимнастички от 35 държави.

"Министерството на туризма ще участва в 25-ото световно първенство чрез официално рекламно присъствие на място. За нас е чест, че международното събитие предоставя платформа за популяризиране на България като туристическа дестинация", заявиха също от БФЕГГ.

БНТ 3 ще излъчи на живо финалите в неделя, 30 ноември.