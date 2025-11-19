БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българската федерация по естетическа групова гимнастика благодари за подкрепата на ММС относно световното в Самоков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Финалите на световното първенство, което ще се проведе от 26 до 30 ноември, ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.

българия поведе класирането световната купа естетическа групова гимнастика гърция
Снимка: БТА
Слушай новината

Българска федерация естетическа групова гимнастика благодари на Министерството на младежта и спорта и на Министерството на туризма за подкрепата към световното първенство, което ще се проведе в Самоков от 26 до 30 ноември.

"Благодарим на Министерството на младежта и спорта за съдействието като наш основен партньор в организацията на 25-ото световно първенство. Благодарим за доверието и подкрепата към развитието на естетическата групова гимнастика и обезпечаването на националните отбори на България!", написаха от централата в социалните мрежи.

На шампионата ще участват около 2200 гимнастички от 35 държави.

"Министерството на туризма ще участва в 25-ото световно първенство чрез официално рекламно присъствие на място. За нас е чест, че международното събитие предоставя платформа за популяризиране на България като туристическа дестинация", заявиха също от БФЕГГ.

БНТ 3 ще излъчи на живо финалите в неделя, 30 ноември.

Свързани статии:

БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика
БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика
Гледайте битките за отличията на 30 ноември в ефира на БНТ 3!...
Чете се за: 00:37 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
2
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста
3
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл",...
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
4
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
5
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане предложението на президента за референдум
6
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Художествена гимнастика

БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика
БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика
Мария Петрова в предаването "Зала на славата" Мария Петрова в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 06:42 мин.
Над 180 гимнастички участваха в лагера "Бъдещи звезди" за 2026 година Над 180 гимнастички участваха в лагера "Бъдещи звезди" за 2026 година
Чете се за: 02:02 мин.
Елизабет Паисиева беше специален гост-лектор на семинар в Рига Елизабет Паисиева беше специален гост-лектор на семинар в Рига
Чете се за: 01:25 мин.
Стилияна Николова, Дара Малинова и личният им треньор Валентина Иванова проведоха лагер с националния отбор на САЩ Стилияна Николова, Дара Малинова и личният им треньор Валентина Иванова проведоха лагер с националния отбор на САЩ
Чете се за: 00:50 мин.
Боряна Калейн: Старая се да бъда максимално полезна на бъдещото поколение Боряна Калейн: Старая се да бъда максимално полезна на бъдещото поколение
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа
Чете се за: 02:00 мин.
Политика
Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
НА ЖИВО: На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет...
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс"...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
"Свети Паисий - от Фараса към небесата" - духовният път...
Чете се за: 08:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ