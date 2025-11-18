Български победи на турнир в Анталия

Лиа Каратанчева, Алекса Каратанчева и Изабелла Шиникова се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставените под №4 сестри Лиа и Алекса Каратанчева победиха със 7:6(3), 6:3 българката Мелис Расим и Ваня Гудель (Нидерландия). За място на полуфиналите Лиа и Алекса ще играят срещу Анина Ланц (Швейцария) и Лорена Шедел (Германия).

Изабелла Шиникова и Андрея Присъкариу (Румъния), поставени под №2 при дуетите, спечелиха с 6:1, 6:3 срещу румънките Симона Куку и Алексия Траска. На четвъртфиналите Шиникова и Присъкариу ще играят срещу Миа Хорвит (САЩ) и Ангелина Виргес (Германия).

Националките на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева и Изабелла Шиникова ще започнат утре участието си в турнира на сингъл.

Поставената под №3 Каратанчева ще играе в първия кръг срещу Амина Аншба (Русия), а петата в схемата Шиникова ще стартира с мач срещу Валерия Юшченко (Русия).