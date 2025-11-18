БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Български победи на турнир в Анталия

Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

лия каратанчева донесе победата българия израел bdquoбили джийн кинг къпldquo
Снимка: БТА
Слушай новината

Лиа Каратанчева, Алекса Каратанчева и Изабелла Шиникова се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставените под №4 сестри Лиа и Алекса Каратанчева победиха със 7:6(3), 6:3 българката Мелис Расим и Ваня Гудель (Нидерландия). За място на полуфиналите Лиа и Алекса ще играят срещу Анина Ланц (Швейцария) и Лорена Шедел (Германия).

Изабелла Шиникова и Андрея Присъкариу (Румъния), поставени под №2 при дуетите, спечелиха с 6:1, 6:3 срещу румънките Симона Куку и Алексия Траска. На четвъртфиналите Шиникова и Присъкариу ще играят срещу Миа Хорвит (САЩ) и Ангелина Виргес (Германия).

Националките на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева и Изабелла Шиникова ще започнат утре участието си в турнира на сингъл.

Поставената под №3 Каратанчева ще играе в първия кръг срещу Амина Аншба (Русия), а петата в схемата Шиникова ще стартира с мач срещу Валерия Юшченко (Русия).

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Съдът оправда Лена Бориславова по делото за документна измама Съдът оправда Лена Бориславова по делото за документна измама
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на общественото осигуряване Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на общественото осигуряване
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Глобален срив на "Cloudflare" направи недостъпни сайтове...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл",...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза в НС: Парламентарните комисии обсъждат план-сметката
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
