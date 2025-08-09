Българско дерби на старта на квалификациите на Чаланджър турнира в София

Шестима българи ще вземат участие в квалификациите на турнира от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата ще се проведе на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина.

За влизане в основната схема ще са нужни по две победи.

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров срещу Виктор Марков е българското дерби на старта на пресявките. Янаки Милев ще играе в първия кръг на квалификациите срещу Себастиан Джима (Румъния). Виктор Киров ще стартира срещу Кирил Киватцев (Русия), Анас Маздрашки срещу Максим Шазал (Франция), а Георги Георгиев срещу Тадеаш Пароулек (Чехия).

Квалификациите на турнира започват утре в 10.00 ч.

Шампионът на Уимбълдън при юношите Иван Иванов, полуфиналистът от Откритото първенство на Великобритания Александър Василев и Александър Донски получиха „уайлд кард" от организаторите за участие в основната схема.

В края на следващата седмица на Български национален тенис център пък започва и турнир от категория категория ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро.