БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проф. Даниел Вълчев: В предстоящите президентски избори...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Басейнова дирекция във Варна актуализира плана за риск от наводнения – определени са три нови района

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След поройния дъжд на 22 юли, който наводни улици, мазета и приземни етажи във Варна, Басейнова дирекция – "Черноморски район" подготвя нов План за управление на риска от наводнения за периода 2028–2033 г. Според експертите освен променящия се климат, важна роля за предотвратяването на подобни бедствия имат навременната поддръжка на речните корита, деретата и дъждоприемната инфраструктура.

Новият план представлява актуализация на действащия документ, като включва нова оценка на районите с потенциален риск от наводнения и вероятността от възникването им.

"Планът за управление на риска от наводнения за периода 2028–2033 г. е актуализация на действащия план. Направена е нова оценка на районите със значителен потенциален риск от наводнения в Черноморския басейнов район. Към момента сме определили 37 проектни района, като спрямо действащия план са добавени още три – районите на село Тича, село Равна гора и село Росен и района на село Крапец", обясни в "Денят започва" директорът на Басейнова дирекция – "Черноморски район" Явор Димитров.

По думите му рискът от наводнения зависи не само от природните условия, но и от изпълнението на заложените превантивни мерки:

"На много места са предвидени мерки като изграждане на корекции, диги и поддръжка на речните корита. Когато те бъдат изпълнени, рискът намалява. Ако не бъдат реализирани, това се отчита при актуализацията на плана и съответният район може да остане в групата с повишен риск", посочи Димитров.

Басейновата дирекция извършва и контрол върху състоянието на речните участъци, като при установени нарушения налага санкции.

"Постоянно сме на терен, извършваме проверки, издаваме предписания и при необходимост налагаме административно-наказателни мерки. Независимо дали става дума за областни администрации или местни власти, когато работата не е свършена, се налагат санкции", каза още директорът.

Според него Варна е сред градовете, изложени основно на риск от т. нар. дъждовни наводнения. Все по-интензивното застрояване в периферията на града и недостатъчната поддръжка на инфраструктурата допълнително увеличават опасността.

"Новите квартали ограничават естественото оттичане на водата, а на места се натъкваме и на незаконни премествания на дерета. Освен това в много случаи дъждоприемните шахти не се почистват редовно. Те се запушват с отпадъци и листа, не могат да поемат водния поток и това води до натрупване на вода по улиците", предупреди Явор Димитров.

По думите му справянето с риска от наводнения изисква както инвестиции в инфраструктурата, така и редовна поддръжка и отговорност от страна на институциите и гражданите.

Вижте повече в прякото включване на Деян Михайлов

#риск от наводнения #Наводнение във Варна #Басейнова дирекция "Черноморски район" #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Жълт код за високи температури в 5 области утре
1
Жълт код за високи температури в 5 области утре
20-годишен шофьор без книжка загина при катастрофа край Бургас
2
20-годишен шофьор без книжка загина при катастрофа край Бургас
След бурята в Пловдив: Разчистването продължава, десетки са сигналите за изсъхнали дървета
3
След бурята в Пловдив: Разчистването продължава, десетки са...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Турция отваря ГКПП "Къркларели Дерекьой - Малко Търново" за преминаване на леки автомобили до 3,5 тона
5
Турция отваря ГКПП "Къркларели Дерекьой - Малко Търново"...
Европа ни предупреждава за нова вълна от фишинг атаки
6
Европа ни предупреждава за нова вълна от фишинг атаки

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
6
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...

Още от: Регионални

Бунт срещу петкратно увеличение на изгарянето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“: Местни жители затварят индустриалния път
Бунт срещу петкратно увеличение на изгарянето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“: Местни жители затварят индустриалния път
Катастрофа затрудни движението по Голямоконарско шосе край Пловдив Катастрофа затрудни движението по Голямоконарско шосе край Пловдив
Чете се за: 00:37 мин.
Общинският съвет в Пловдив трябва да гласува предложението учениците да пътуват безплатно в градския транспорт Общинският съвет в Пловдив трябва да гласува предложението учениците да пътуват безплатно в градския транспорт
Чете се за: 01:02 мин.
Спасителна операция за пострадала туристка в Пирин Спасителна операция за пострадала туристка в Пирин
Чете се за: 00:30 мин.
Масови проверки по границата: Държавата засилва контрола за незаконен внос на плодове и зеленчуци Масови проверки по границата: Държавата засилва контрола за незаконен внос на плодове и зеленчуци
Чете се за: 00:37 мин.
Зрител на офроуд състезание в Родопите е блъснат от джип Зрител на офроуд състезание в Родопите е блъснат от джип
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Проф. Даниел Вълчев: В предстоящите президентски избори аз няма да участвам
Проф. Даниел Вълчев: В предстоящите президентски избори аз няма да...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Шофьор на автобус пострада при нападение в столичния квартал "Христо Ботев", задържан е 17-годишен младеж Шофьор на автобус пострада при нападение в столичния квартал "Христо Ботев", задържан е 17-годишен младеж
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн
Чете се за: 01:37 мин.
По света
НОИ с нова услуга – за първи път е възможна промяна на издаден ПИК НОИ с нова услуга – за първи път е възможна промяна на издаден ПИК
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Засилените проверки продължават: Над 400 камиона са инспектирани за...
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Усложнена остава ситуацията с пожарите в Европа и САЩ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.
По света
САЩ и Иран започват нови преговори днес, съобщи президентът Тръмп
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Проф. Ива Христова: Пикът на западнонилската треска предстои,...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ