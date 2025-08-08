Баскетболните национали до 16 г. потеглиха с грешен ход на европейското в Скопие

Българският национален отбор по за момчета до 16-годишна възраст тръгна с грешна стъпка на европейското първенство в Скопие, Девизия Б. Баскетболистите на Милен Дудев сбъркаха срещу Чехия с 80:92 в мач от първия кръг в група D. В зала „Яне Сандански“ българите допуснаха изоставане още от самото начало и до края не успяха да застрашат сериозно преднината на чехите.

След по-малко от 24 часа младите „лъвове“ ще срещнат Белгия.

Стартът се оказа равностоен, но чехите успяха да нарушат статуквото и се пребориха за аванс от 10 точки в края на първата част. Символичните гости поддържаха солидната си преднина през целия втори период, за да се изстрелят при 50:38 на голямата почивка.

Чешкият отбор продължи в същия дух и при подновяването на играта, повеждайки с 18 точки в края на третата част. Във финалната десетка чехите отново не намалиха оборотите, а финалният щурм на символичните домакини не промени особено ситуацията до края.

Кристиян Занов бе над всички за българите с 20 точки и 8 борби. Калоян Марчев отбеляза 17, Георги Димов има 15 точки.

Якоб Чалпука се отличи с 26 точки и 4 тройки за чехите.