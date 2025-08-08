БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Баскетболните национали до 16 г. потеглиха с грешен ход на европейското в Скопие

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Момчетата на Милен Дудев не успяха срещу Чехия в откриващия си мач на шампионата.

баскетболните национали потеглиха грешен ход европейското скопие
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Българският национален отбор по за момчета до 16-годишна възраст тръгна с грешна стъпка на европейското първенство в Скопие, Девизия Б. Баскетболистите на Милен Дудев сбъркаха срещу Чехия с 80:92 в мач от първия кръг в група D. В зала „Яне Сандански“ българите допуснаха изоставане още от самото начало и до края не успяха да застрашат сериозно преднината на чехите.

След по-малко от 24 часа младите „лъвове“ ще срещнат Белгия.

Стартът се оказа равностоен, но чехите успяха да нарушат статуквото и се пребориха за аванс от 10 точки в края на първата част. Символичните гости поддържаха солидната си преднина през целия втори период, за да се изстрелят при 50:38 на голямата почивка.

Чешкият отбор продължи в същия дух и при подновяването на играта, повеждайки с 18 точки в края на третата част. Във финалната десетка чехите отново не намалиха оборотите, а финалният щурм на символичните домакини не промени особено ситуацията до края.

Кристиян Занов бе над всички за българите с 20 точки и 8 борби. Калоян Марчев отбеляза 17, Георги Димов има 15 точки.

Якоб Чалпука се отличи с 26 точки и 4 тройки за чехите.

#Европейско първенство по баскетбол за момчета до 16 години в Скопие, Дивизия Б #Национален отбор на Чехия по баскетбол за момчета до 16 години #Български национален отбор по баскетбол за момчета до 16 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
1
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
2
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
4
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
5
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че новоназначеният свещеник заключва обновената от тях църква
6
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Европейски баскетбол

Националките по баскетбол до 14 г. с нова загуба на турнир в Словения
Националките по баскетбол до 14 г. с нова загуба на турнир в Словения
Баскетболният спартак привлече втори чужденец Баскетболният спартак привлече втори чужденец
Чете се за: 01:10 мин.
Росен Барчовски: Ще се класираме напук на всички негативни мнения Росен Барчовски: Ще се класираме напук на всички негативни мнения
Чете се за: 03:37 мин.
България разочарова на старта на предварителните световни квалификации България разочарова на старта на предварителните световни квалификации
Чете се за: 03:32 мин.
Баскетболните националки до 20 г. изстрадаха ключова победа на европейското в Мишколц Баскетболните националки до 20 г. изстрадаха ключова победа на европейското в Мишколц
Чете се за: 02:52 мин.
България гостува на Австрия в първия си мач от предквалификациите за Мондиал 2027 без рожденика Везенков България гостува на Австрия в първия си мач от предквалификациите за Мондиал 2027 без рожденика Везенков
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО) Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Държавата с мерки срещу имотните измами
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Строг воден режим в Плевенския регион: Без вода по график, но и без...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Проверки в Созопол: Заведение от 4 години работи без задължителната...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин...
Чете се за: 05:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ