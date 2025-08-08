БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Баскетболните националки до 14 г. с нова загуба на турнир в Словения

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Българките загубиха от Хърватия във втория си мач в груповата фаза.

националките баскетбол нова загуба турнир словения
Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 14 години сбърка за втори последователен път на турнира “I Feel Slovenia Ball” в Словения. Българките загубиха от Хърватия с 53:66 в мач от втория кръг в група B.

Ванеса Петрова приключи с 9 точки и 9 борби за България. Рая Виденова добави 8. Леа Миланова се разписа със 7 точки.

За победителките Бруна Юраич бе най-добра с 22 точки.

Хърватките си гарантираха успеха след силна трета четвърт, която спечелиха с 18:8, за да вземат комфортен аванс за 52:38. До финалната сирена въпреки опитите на нашите да се върнат, съперникът задържа преднината си.

Селекцията на Руслан Русев е с баланс от 0-2 в своята група B на турнира. Днес от 18.30 ч. българско време националките до 14 г. ще играят срещу Словакия.

#Български национален отбор по баскетбол за момичета до 14 години

