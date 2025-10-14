БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Остава и предупреждението за възможна евакуация на населението

Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Снимка: БНТ
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила. Предупреждението за възможна евакуация на населението също, като на жителите в рисковата зона са раздадени листовки с указания как да действат при евентуално скъсване на дигата.

Взетите спешни мерки за хидроизолиране на асфалтовото платно на дигата са дали положителен резултат и в нея вече не се просмуква дъждовна вода. Проблемният участък на язовирната стена е временно покрит с найлони. И в момента продължава изпускането на водоема. Общината ще поиска държавна финансова помощ, за да възстанови съоръжението.

Пенчо Милков - кмет на Община Русе: "Защото тук не сме се събрали да правим палеативни мерки, които хората само да видят, че нещо се прави. Трябва да се направи крупен ремонт. Това е едно от многото съоръжения, които за 70 години история няма такова голямо обследване и ремонт. Да, направен е пешеходния прелез 90- те години, но това не е във връзка с анализ на качествата на стената."

Забраната за преминаване на леки автомобили продължава до второ нареждане, а достъпът до лесопарка е възможен само от към село Червена вода.

инж. Даниел Пейчинов: "Хубаво е да няма вибрации от тежки машини, защото много рязко може да се промени ситуацията от уж устойчиво състояние в неустойчиво, пък и времето вече е нестабилно, по- добре да не правим рискове и за настилката и за дигата."

За да се кандидатства за държавни средства първо трябва да се направи детайлно изследване на състоянието на дигата. Вече са ангажирани специалисти от БАН, като резултатите ще са готови след 20 дни.

#село Николово #с. Николово #дига #бедствено положение

