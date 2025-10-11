БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Ако има мафия, човек се бори със законови, добре подготвени процедури, с много ясен план, добави тя

Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
Снимка: БНТ
В момента има много сериозна криза с боклука, макар че в началото тя беше отричана и обяснявана като временно неудобство. Има криза, тя е изключително сериозна и притеснява хиляди домакинства в нашия град и смятам, че всички трябва да помогнат тази криза да се реши - това коментира в студиото на "денят започва с Георги Любенов" депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш кмет на столицата Йорданка Фандъкова.

Тя изрази благодарност към доброволците, които всеки ден излизат и помагат, и не само:

"Благодарност и към министъра на правосъдието, който изпрати работна ръка, защото е нужна техника и работна ръка, за да се излезе от ситуацията. Господин Борисов и правителството много искрено предложиха подкрепата и помощта, защото ние така правим - това е нашият град и ние сме загрижени за него. В криза всички трябва да се обединим, за да може да се реши."

Като кмет на София основната ѝ задача е била да не се стига до кризи и никога не е афиширала с много неща, които е направила:

"Най-важните дейности в големия град и за кмета са сметосъбирането, транспорта, водоснабдяването и топлоснабдяването. Това са екзистенциални условия за живот и когато при тях няма проблеми, хората дори не го забелязват, те се интересуват от много по-сериозни неща. Когато обаче има проблем в някои от тези дейности, виждаме го и в страната, виждаме го и в София, това наистина засяга много хора. Повечето от тези дейности могат да се споделят с държавата. Сметосъбирането е дейността, която е изключителна отговорност и на кмета по закон."

Това е казала и на Васил Терзиев, когато той е трябвало да встъпи в длъжност като кмет на София:

"Обясних му, че това е лична отговорност и не трябва да допуска да се политизира - нещо, което за съжаление виждам, че се изкушава, и че процедурите за почистването са много дълги и сложни и че трябва да се обявят поне година по-рано от изтичането на договора", поясни Фандъкова.

На 26 март е обявена процедурата за избор на изпълнител при положение, че договорите изтичат през април и май.

"Това за мен е абсолютно необяснимо. Чух оправдания, че са се забавили в Агенцията за обществени поръчки - факт, ако 2 месеца са се забавили, но това не е прецедент и би трябвало да се предвиждат някои ситуации, заради които аз заложих в договорите възможност да се удължават с 6 месеца. При хипотезата, че не се беше забавила агенцията и беше спазила срока си от 2 седмици, това означава че най-рано на 1 април трябваше да бъде обявена процедурата, а на 4 април, както разбрахме, е изтичал договора. Това е абсолютно необяснимо", каза Йорданка Фандъкова.

Тя добави още, че ако има мафия, човек се бори със законови, добре подготвени процедури, с много ясен план и нещо много задължително - да има осигурен план "Б". Тук план "Б" няма, затова се реагира кризисно и затова могат да се допуснат и други грешки.

