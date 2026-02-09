БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антони бе герой за отбора от Севиля.

Бетис надделя над Атлетико Мадрид в Ла Лига
Снимка: БТА
Слушай новината

Бетис записа втори пореден успех в Ла Лига. Отборът от Севиля спечели като гост срещу Атлетико Мадрид с 1:0 в мач от 22-ия кръг.

Антони вкара гола за "зелено-белите" в 28-ата минута след асистенция на Абде Езалзули.

В края на първото полувреме Адемола Лукман вкара за тима от Мадрид, но попадението не бе признато заради положение на засада.

През втората част два мощни удара с глава на Александър Сьорлот от Атлетико бяха спасени от вратаря Алваро Вайес.

В 74-ата минута Диего Йоренте от Бетис си вкара с глава зрелищен автогол, но и той бе отменен, защото след преглед със системата ВАР се установи, че е имало засада на Антоан Гризман преди удара на защитника на гостите.

В края на мача Родриго Рикелме можеше да вкара втори гол за анадлусийците, като се опита да прехвърли вратаря Ян Облак, който обаче спаси удара.

Така Атлетико остана на трета позиция в класирането, но изостава вече с 13 точки от Барселона и с 9 от Реал, който има и мач по-малко. Бетис е на пета позиция с 38 точки.

