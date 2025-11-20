БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а...
Чете се за: 04:07 мин.
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 01:45 мин.
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Без български финал при младежите на световното по спортна гимнастика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Утре е надпреварата при девойките, където ще участва Кристин Кръстева.

без български финал младежите световното спортна гимнастика
Снимка: БФ Гимнастика
Слушай новината

Българите Йоан Иванов, Наско Миков и Никълъс Наков не успяха да се класират за финалите на отделните уреди на световното първенство по спортна гимнастика за младежи и девойки в Манила (Филипините).

Отборно България зае 26-а позиция със 143.664 точки.

В многобоя Йоан Иванов събра 70.465 точки и се нареди на 66-о място, Наско Миков със 70.198 е 69-и, а Никълъс Наков има 67.999 точки и е 87-и.

Най-предно класиране имат Миков, който е 20-и на земя с оценка 12.933 точки и Иванов - 21-и на успоредка с 12.933.

Утре е надпреварата при девойките, където ще участва Кристин Кръстева.

#Световно първенство по спортна гимнастика за младежи и девойки 2025 г. #Никълъс Наков #Наско Миков #Йоан Иванов #спортна гимнастика

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
2
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
3
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
4
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета
5
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за...
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА потвърждава, че не е опасна
6
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА...

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
2
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
6
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...

Още от: Още

Спортни новини 20.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 20.11.2025 г., 20:50 ч.
Победа и загуба за Илиян Стойнов в Анкара Победа и загуба за Илиян Стойнов в Анкара
Чете се за: 00:35 мин.
Патриарх Даниил отслужи освещаването на реновирания параклис на НСА Патриарх Даниил отслужи освещаването на реновирания параклис на НСА
Чете се за: 05:05 мин.
Весела Лечева: Нямаме възможност да работим като нормален олимпийски комитет Весела Лечева: Нямаме възможност да работим като нормален олимпийски комитет
Чете се за: 03:07 мин.
Спортни новини 20.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 20.11.2025 г., 12:25 ч.
Атанас Арнаудов е световен шампион на сабя мъже при ветераните над 50 години Атанас Арнаудов е световен шампион на сабя мъже при ветераните над 50 години
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд 5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Великобритания удължи дерогацията за България Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Междуградски автобус се запали край Айтос Междуградски автобус се запали край Айтос
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Осъдиха 12 души, участвали в масовия бой в центъра на Казанлък
Чете се за: 01:42 мин.
Регионални
Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Протести в страната в защита на Благомир Коцев
Чете се за: 02:17 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ