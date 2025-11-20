Без български финал при младежите на световното по спортна гимнастика

Българите Йоан Иванов, Наско Миков и Никълъс Наков не успяха да се класират за финалите на отделните уреди на световното първенство по спортна гимнастика за младежи и девойки в Манила (Филипините).

Отборно България зае 26-а позиция със 143.664 точки.

В многобоя Йоан Иванов събра 70.465 точки и се нареди на 66-о място, Наско Миков със 70.198 е 69-и, а Никълъс Наков има 67.999 точки и е 87-и.

Най-предно класиране имат Миков, който е 20-и на земя с оценка 12.933 точки и Иванов - 21-и на успоредка с 12.933.

Утре е надпреварата при девойките, където ще участва Кристин Кръстева.