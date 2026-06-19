БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското...
Чете се за: 00:20 мин.
Здравей, лято!
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Без такса за пътуващите от Румъния за България през Дунав мост при Гюргево - Русе тази събота

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

"Мостът на дружбата" чества 72 години

без такса пътуващите румъния българия дунав мост гюргево русе събота
Снимка: БТА
Слушай новината

Тази събота пътуващите от Румъния за България през Дунав мост при Гюргево-Русе няма да плащат такса мост, съобщават от Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния.

Северните ни съседи решиха да направят подарък на преминаващите с леки коли заради рождения ден на съоръжението. То е открито на 20 юни преди 72 години. Наречено е "Мостът на дружбата" и по него може да се преминава както с автомобил, така и с влак.

За прекосяването му обаче се плаща такса, включително и за леки коли. От българска страна е 2 евро, а от румънска – 15 леи (2,86 евро).

Първият български мост над река Дунав край Русе е изграден за рекордно кратко време – 2 години и 3 месеца. Той е част от европейския транспортен коридор №9.

#Гюргево-Русе #Мостът на дружбата #румъния #Дунав мост

Последвайте ни

ТОП 24

Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция
1
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя...
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
2
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...
Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите предлагат заплащане при улов
3
Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите...
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си твоята
4
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си...
Почина дългогодишният директор на Ботаническата градина на БАН доц. д-р Антоанета Петрова
5
Почина дългогодишният директор на Ботаническата градина на БАН доц....
И тримата работници на АПИ, пострадали при катастрофата край Ботевград, са с опасност за живота
6
И тримата работници на АПИ, пострадали при катастрофата край...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
6
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...

Още от: Регионални

Продуцентът на БНТ постави финал на инициативата „Бягай с множествена склероза“ и предизвикателството „Шест маратона на шест континента“
Продуцентът на БНТ постави финал на инициативата „Бягай с множествена склероза“ и предизвикателството „Шест маратона на шест континента“
Скейтьори от страната и чужбина се събраха в Бургас за Международния ден на скейтбординга Скейтьори от страната и чужбина се събраха в Бургас за Международния ден на скейтбординга
Чете се за: 01:15 мин.
Интензивен трафик: Натоварено движение по пътя за Гърция и в двете посоки Интензивен трафик: Натоварено движение по пътя за Гърция и в двете посоки
Чете се за: 01:25 мин.
Изборен балотаж в село Бата край Поморие Изборен балотаж в село Бата край Поморие
Чете се за: 01:30 мин.
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих 14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
Чете се за: 00:47 мин.
Издирват туристка в Пирин: Акцията се провежда в местността Кончето Издирват туристка в Пирин: Акцията се провежда в местността Кончето
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Интензивен трафик: Натоварено движение по пътя за Гърция и в двете посоки
Интензивен трафик: Натоварено движение по пътя за Гърция и в двете...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
Чете се за: 00:20 мин.
Общество
АПИ: Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент край Ботевград не са служители на Агенцията АПИ: Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент край Ботевград не са служители на Агенцията
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих 14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
С над 1000 химикалки се сдоби Георги Игнатов, участник в...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Започват преговорите между САЩ и Иран
Чете се за: 03:37 мин.
По света
„Бягай с множествена склероза“ : Финал на инициативата...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Издирват туристка в Пирин: Акцията се провежда в местността Кончето
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ