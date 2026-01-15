Бившата гръцка принцеса Ирина почина на 83 години в Мадрид

Бившата принцеса Ирина, по-малка сестра на испанската кралица София и сестра на Константин - покойния бивш крал на Гърция, почина на 83 години в двореца "Сарсуела" в Мадрид, съобщи бившето гръцко кралско семейство.

През последните дни 87-годишната кралица София отмени всички публични ангажименти, за да остане до сестра си, след като здравословното състояние на Ирина се влоши.

Бившата принцеса, дъщеря на покойния крал Павел и кралица Фредерика, се беше оттеглила от обществения живот след последната си публична поява на сватбата на Николаос де Грес, третото дете на Константин, през февруари миналата година. Тя никога не се омъжва и няма деца, като посвещава живота си на духовни търсения, философия и хуманитарна дейност.

Родена през 1942 г. в Кейптаун, Южна Африка, Ирина е наследник на гръцкия трон в периода от 1964 до 1965 година. През 1967 г. тя заминава в изгнание заедно с брат си Константин II след политическата криза около монархията, а по-късно се установява в Испания, близо до сестра си кралица София.

Погребението ѝ ще се състои на гробището Татой, на територията на бившето кралско имение Татой, северно от Атина, редом до брат ѝ и родителите ѝ.

Константин бе детрониран след премахването на гръцката монархия през 1974 г. През последните години членовете на бившето кралско семейство използват фамилията де Грес, което означава "от Гърция", за официални и граждански цели, особено след придобиването на гръцко гражданство. Те не заемат никаква конституционна или политическа роля в Гърция.