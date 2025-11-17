Бившият капитан на ЦСКА подписа със Шефилд Уензди

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Чете се за: 01:00 мин.
За Купър това е завръщане към познатата английска сцена.

Лиъм Купър
Бившият капитан на ЦСКА Лиъм Купър официално намери нов дом в английския футбол. Опитният шотландски защитник подписа договор с Шефилд Уензди до края на сезона, потвърдиха от клуба от Чемпиъншип.

За Купър това е завръщане към познатата английска сцена, на която се изград￼и като професионалист. Кариерата му започва в родния Хъл Сити, а ранните години го изпращат на няколко преходни престоя — в Карлайл, Хъдърсфийлд и Честърфийлд — където трупа опит и мачове в мъжкия футбол.

Истинският му пробив настъпва през лятото на 2014 година, когато Лийдс Юнайтед го привлича. Купър прекарва цялото десетилетие на „Елан Роуд“, като се превръща в един от символите на възраждането на клуба. С Лийдс защитникът записва и три сезона във Висшата лига, а впечатленията, които остави, му осигуриха място в състава на Шотландия за Евро 2020 и Евро 2024.

През 2024 г. Купър премина в ЦСКА София с очакванията да внесе стабилност и лидерство в отбраната на „червените“. Престоят му обаче не се разви по план и договорът бе прекратен предсрочно през лятото.

Сега 33-годишният бранител започва нова глава в кариерата си — в Шефилд Уензди.

