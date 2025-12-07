БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двама души са ранени, след като две коли са се ударили челно

Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Слушай новината

Един човек загина, а други двама пострадаха при катастрофа между Севлиево и Габрово

Инцидентът е станал около 15:30 часа днес в района на крайпътен ресторант. Челно са се ударили две коли. На място е загинал един от шофьорите.

Други двама пътници са откарани за преглед в болница, състоянието им се изяснява.

На място се извършват огледи. Движението в района на катастрофата е ограничено в двете посоки. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут Севлиево - Сенник - Душево.

Причините за инцидента се изясняват.

#загинал #челен удар #двама ранени #севлиево #тежка катастрофа #Габрово

