Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал

Един човек загина, а други двама пострадаха при катастрофа между Севлиево и Габрово

Инцидентът е станал около 15:30 часа днес в района на крайпътен ресторант. Челно са се ударили две коли. На място е загинал един от шофьорите.

Други двама пътници са откарани за преглед в болница, състоянието им се изяснява.

На място се извършват огледи. Движението в района на катастрофата е ограничено в двете посоки. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут Севлиево - Сенник - Душево.

Причините за инцидента се изясняват.