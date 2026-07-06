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Бившият вътрешен министър Калин Стоянов с нови данни към сигнала за „PNR-gate“

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Снимка: БТА
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Бившият вътрешен министър Калин Стоянов е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор на Република България във връзка с действията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев. Това съобщи самият той в пост във Фейсбук.

В допълнението се посочват конкретни твърдения и аргументи за предполагаеми злоупотреби, свързани със случая, известен като „PNR-gate“, при който се твърди, че информация от международни PNR бази данни е била използвана неправомерно, пише Стоянов.

Паралелно със сигнала до българската прокуратура са изпратени уведомления и до международните правоохранителни организации Интерпол и Европол. В тях се твърди, че данни от PNR системи са били използвани в България по начин, който според подателя на сигнала представлява неправомерна употреба с цел политическо въздействие срещу лидер на опозиционна партия.

#Калин Стоянов #Иван Демерджиев

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