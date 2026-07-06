БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Български ВиК холдинг" с ново ръководство до провеждането на конкурс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Запази
безводие мъчи жителите няколко села община аврен
Снимка: БНТ
Слушай новината

„Български ВиК холдинг“ е с ново ръководство до провеждане на конкурс. Променена е и структурата на управление на държавната компания, като вместо от Управителен и Надзорен съвет както досега, тя ще се ръководи от Съвет на директорите, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

За изпълнителен директор е назначен Венелин Шъков. Той е завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия, където придобива квалификацията строителен инженер с магистърска степен „Водоснабдяване и канализация“. Инж. Шъков има над 20-годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни обекти и управлението на инвестиционни проекти в сферата на ВиК системите. Участвал е в проектирането и реализацията на редица инвестиционни проекти, свързани с ВиК, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, Проект за управление на строителни отпадъци и други. От 2017 година до момента е бил главен експерт и началник на отдел в Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община, където е отговарял за управлението и развитието на инфраструктурни обекти в частта водоснабдяване и канализация.

В Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД влизат още Любомир Бонев, Манол Генов, Пламен Манолов и Явор Стойчев.

Председател на Съвета на директорите става Пламен Манолов, който е юрист с магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство. Изпълнителен директор е на Национална спортна база ЕАД в периода 2014 – 2022 г. Работил е на различни позиции в банковата сфера и като юрисконсулт. Бил е председател на Съвета на директорите на „Академика 2011“ ЕАД и изпълнителен директор на „Софийска компания за строителство и развитие“ АД.

Д-р инж. Любомир Бонев е магистър по специалността „Технология и управление на строителството“ от ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София. В същото учебно заведение е придобил бакалавърска степен по специалността „Строителство на сгради и съоръжения“. До момента е асистент в катедра „Технология“ към строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София. бил е изпълнителен директор и председател на борда на директорите на „Индустриална и логистична зона – Перник“ АД. В частния сектор е работил в областта на проектирането, строителството и инженеринга, както и на строителния надзор. Бил е народен представител в 44-то Народно събрание.

Манол Генов има следдипломна квалификация по специалността „Организация и управление на бизнеса“ в Стопанска академия „Димитър Ценов“, Свищов. В периода януари 2025 г. – февруари 2026 г. е министър на околната среда и водите. Бил е народен представител, а преди това заместник-кмет на община Асеновград с ресор строителство и околна среда. Бил е управител на ВиК Пловдив. В дружеството е работил и като контрольор.

Явор Стойчев е адвокат с дългогодишна практика в областта на търговското право, данъчното облагане и строителството. Той е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където придобива и втора магистърска степен по право на Европейския съюз. Завършил е и магистърската програма Master 2: Droit de la Construction Européenne в Université de Lorraine, Франция, както и магистърска програма по счетоводство, одит и корпоративен анализ в Университета по застраховане и финанси. Понастоящем е докторант по финансово право в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

#ВиК холдинг #ново ръководство #МРРБ #конкурс #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
2
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Турция забрани къпането в Черно море
3
Турция забрани къпането в Черно море
Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал през пешеходната зона на Созопол
4
Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал...
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
5
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен
6
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта -...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
4
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
5
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: Общество

Ключови свидетели на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг бяха разпитани в Окръжния съд в Бургас
Ключови свидетели на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг бяха разпитани в Окръжния съд в Бургас
Как се оценяват българските хижи и какви са новите стандарти и иновации в планината? Как се оценяват българските хижи и какви са новите стандарти и иновации в планината?
Чете се за: 05:32 мин.
Мариана Шотева беше избрана от Върховния административен съд като член на антикорупционната комисия Мариана Шотева беше избрана от Върховния административен съд като член на антикорупционната комисия
Чете се за: 02:45 мин.
Репортерът на БНТ Варсен Такворян стана майка Репортерът на БНТ Варсен Такворян стана майка
Чете се за: 00:30 мин.
НЗОК започва проверки на управлението си за периода 2023 - 2026 г. НЗОК започва проверки на управлението си за периода 2023 - 2026 г.
Чете се за: 02:22 мин.
В Кочани започва делото срещу Ива Михайлова В Кочани започва делото срещу Ива Михайлова
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха на НАТО
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Ключови свидетели на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг бяха разпитани в Окръжния съд в Бургас Ключови свидетели на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг бяха разпитани в Окръжния съд в Бургас
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Десислава Атанасова не коментира новите разкрития на министър Демерджиев за полетите с Пеевски Десислава Атанасова не коментира новите разкрития на министър Демерджиев за полетите с Пеевски
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Пореден руски обстрел срещу Киев в навечерието на срещата на НАТО в Анкара Пореден руски обстрел срещу Киев в навечерието на срещата на НАТО в Анкара
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Хамас разпусна правителството си, ще последва ли разоръжаване
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Прокуратурата поиска постоянен арест за директора на ВиК –...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Делото "Ива" в Кочани може да продължи цял ден
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Сигнали за бомби в съдебните палати и в обществени сгради в много...
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ