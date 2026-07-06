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Мият допълнително улиците в "Люлин" след пожара миналата седмица

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Миене на улици в кв.
Снимка: БТА
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Столичната община извършва допълнително измиване на улици в район „Люлин“ като мярка за подобряване на въздуха след големия пожар от миналата седмица, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Паралелно с извънредното почистване, екипите продължават работа и по редовния график за миене на над 120 локации в целия район.

Столичната община започна интензивно извънредно миене на пътната мрежа в район „Люлин“ като допълнителна мярка за подобряване качеството на въздуха след пожара в частната база за отпадъци. Екипите работят по отстраняване на остатъчни частици в 3-ти, 4-ти и 5-ти микрорайон, както и по бул. „Добринова скала“. За гарантиране на чистотата и в непосредствена близост до инцидента, Общината пое и почистването на бул. „Банско шосе“, въпреки че трасето е под управлението на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейностите по извънредното миене започнаха още през почивните дни (4 и 5 юли), като в събота и неделя бяха измити четвърти и пети микрорайон, както и бул. „Добринова скала“. Към днешна дата работата продължава в трети, с което извънредният цикъл на почистване в тези части на района ще бъде финализиран.

Допълнителните дейности се извършват паралелно с графика за месец юли, който обхваща общо 128 позиции на територията на район „Люлин“. Редовното миене включва всички ключови пътни артерии с масов градски транспорт като булевардите „Сливница“, „Панчо Владигеров“, „Царица Йоанна“ и „Д-р Петър Дертлиев“, както и над 60 улици с обществена значимост и вътрешноквартални пресечки. Екипите на Столичния инспекторат осъществяват постоянен контрол на терен, за да се гарантира, че както извънредните, така и плановите дейности се изпълняват в пълен обем.

Столичната община продължава да наблюдава данните за качеството на въздуха в района, които потвърждават, че то е напълно стабилизирано след инцидента. Мобилната автоматична измервателна станция (МАИС) ще остане позиционирана в района още девет дни за допълнителна сигурност. Столичната община призовава гражданите да следят данните за качеството на въздуха в реално време чрез официалната уеб платформа на общината.

Пожар пламна на 1 юли в завод за третиране на отпадъци на фирмата "Екобулпак" в София, като при инцидента няма пострадали. Предполагаемите причини са батерии или флакони сред постъпилите отпадъци, съобщиха от дружеството.

#допълнително миене на улици #квартал "Люлин" #качество на въздуха #пожар

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