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Мариана Шотева беше избрана от Върховния административен съд като член на антикорупционната комисия

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ВАС - Върховен административен съд
Снимка: БТА
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Съдиите от Върховния административен съд (ВАС) избраха съдия Мариана Шотева за член на Комисията за противодействие на корупцията, съобщиха от пресслужбата на съда.

Това е станало на проведено днес Общо събрание на съдиите от Върховния административен съд, което е част от цялостната процедура, започнала на 17 юни 2026 г. за избор на член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) от квотата на съдиите от Върховния административен съд.

На общото събрание на съдиите от ВАС присъстваха 70 души. Преди провеждането му конкурсната комисия изслуша кандидата Мариана Шотева, която от 2022 г. до момента е председател на Административен съд – Пловдив.

За кандидатурата на Мариана Шотева, 44 души гласуваха „за“, 13 „против“, а още 13 са недействителните бюлетини.

С повече от 25 години юридически стаж в съдебната система, съдия Шотева има дългогодишен професионален опит в административното и наказателното право. В периода 2014-2022 г. тя е административен ръководител на Административен съд – Пазарджик, а от 2022 г. досега е председател на Административен съд – Пловдив.

В своята концепция за работа тя поставя акцент върху укрепването на институционалния капацитет на антикорупционния орган, гарантирането на независимост и професионализъм в дейността му, както и върху последователното прилагане на законността и принципите на върховенството на правото.

„Натрупаният през годините практически опит в правораздаването, административното управление и прилагането на политики за прозрачност, отчетност и институционална почтеност ми дава увереност, че бих могла да допринеса за дейността на Комисията за противодействие на корупцията не само с професионални знания и управленски капацитет, но и с ясно съзнание за обществената отговорност, която тази институция носи пред гражданите. Убедена съм, че ефективното противодействие на корупцията изисква независимост, професионализъм, прозрачност, междуинституционално сътрудничество и последователност при прилагането на закона - принципи, които съм следвала през цялата си професионална кариера и които бих отстоявала и като член на Комисията за противодействие на корупцията“, пише в мотивационното писмо на съдия Шотева, допълват от ВАС.

До момента президентът Илияна Йотова номинира Павел Тодоров Гайдаров за член на Комисията, а Висшият адвокатски съвет избра Милен Шопов, адвокат от Софийската адвокатска колегия.

#Мариана Шотева #избор на член на Комисията за противодействие на корупцията #ВАС

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