Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 05:27 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

БНТЦ е домакин на второто държавно първенство по тенис за хора с интелектуални затруднения

Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Състезанието се организира от Българска федерация по тенис в партньорство със Спешъл Олимпикс България.

Държавно първенство по тенис за хора с интелектуални затруднения
Снимка: БФ Тенис
Българският национален тенис център е домакин на второто държавно първенство по тенис за хора с интелектуални затруднения. По време на шампионата отбори от три клуба в страната показват уменията си на тенис корта.

Състезанието се организира от Българска федерация по тенис в партньорство със Спешъл Олимпикс България, в рамките на програмата за развитие на спорта за хора с увреждания на Министерство на младежта и спорта. 12 атлети се състезават по правилата на Спешъл Олимпикс по тенис.

Утре от 9:30 до 11"30 ще бъдат проведени финалите, а веднага след това ще има награждаване и официално закриване.

В състезанието участват отборите на:

ТК Барокко спорт, София в състав: Андрея Райчева, Димитър Тенчев, Мартина Стайкова и Теодор Андонов с треньор Радослава Радева.

ТК Локомотив Пловдив с треньор Снежана Плачкова в състав: Лиляна Аврейска и Мартин Атанасов

ТК Августа Траяна Стара Загора с треньор Даниел Петков в състав: Иван Нанев, Тянка Георгиева, Стоян Георгиев, Николай Пеев и Мирослав Петров.

Партньорството между Българската федерация по тенис и Спешъл Олимпикс България датира от 2010 година.

"Второто издание на първенството показва устойчивост на подкрепата от страната на Министерството на младежта и спорта за развитието на спорта за хора със специални потребности. Вярваме, че това именно е съвременния подход за развитие на приобщаващия спорт. Федерацията по тенис е един от примерите в България", каза д-р Христо Христозов, национален директор на Спешъл Олимпикс България.

"От години Българската федерация по тенис и Български национален WINBET тенис център развиват социална дейност. Партньорството със Спешъл Олимпикс България е поредно доказателство в тази посока", коментира Георги Дончев, управител на БНТЦ.

