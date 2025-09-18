БНТЦ е домакин на второто държавно първенство по тенис за хора с интелектуални затруднения

Българският национален тенис център е домакин на второто държавно първенство по тенис за хора с интелектуални затруднения. По време на шампионата отбори от три клуба в страната показват уменията си на тенис корта.

Състезанието се организира от Българска федерация по тенис в партньорство със Спешъл Олимпикс България, в рамките на програмата за развитие на спорта за хора с увреждания на Министерство на младежта и спорта. 12 атлети се състезават по правилата на Спешъл Олимпикс по тенис.

Утре от 9:30 до 11"30 ще бъдат проведени финалите, а веднага след това ще има награждаване и официално закриване.

В състезанието участват отборите на:

ТК Барокко спорт, София в състав: Андрея Райчева, Димитър Тенчев, Мартина Стайкова и Теодор Андонов с треньор Радослава Радева.

ТК Локомотив Пловдив с треньор Снежана Плачкова в състав: Лиляна Аврейска и Мартин Атанасов

ТК Августа Траяна Стара Загора с треньор Даниел Петков в състав: Иван Нанев, Тянка Георгиева, Стоян Георгиев, Николай Пеев и Мирослав Петров.

Партньорството между Българската федерация по тенис и Спешъл Олимпикс България датира от 2010 година.

"Второто издание на първенството показва устойчивост на подкрепата от страната на Министерството на младежта и спорта за развитието на спорта за хора със специални потребности. Вярваме, че това именно е съвременния подход за развитие на приобщаващия спорт. Федерацията по тенис е един от примерите в България", каза д-р Христо Христозов, национален директор на Спешъл Олимпикс България.

"От години Българската федерация по тенис и Български национален WINBET тенис център развиват социална дейност. Партньорството със Спешъл Олимпикс България е поредно доказателство в тази посока", коментира Георги Дончев, управител на БНТЦ.