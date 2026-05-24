Бойко Борисов: Да пазим силата на българското слово и уважението към образованието

Да пазим силата на българското слово и уважението към образованието, защото те ни съхраняват като народ, призовава председателят на ГЕРБ Бойко Борисов по повод 24 май.

"Честит 24 май! Най-светлият и най-хубавият български празник! Ден, в който с гордост си припомняме, че сме дали на всички славянски народи азбука, на която да прославят нашите духовност, култура и знание", написа Борисов в профила си във Фейсбук.

България чества днес Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.