Болоня се класира на финал за Суперкупата на Италия след успех с дузпи над Интер

Болоня победи Интер след изпълнение на дузпи на полуфинал за Суперкупата на Италия. Редовното време завърши при равенство 1:1, а при дузпите резултатът бе 3:2.

"Нерадзурите" откриха резултата в Рияд след само 71 секунди игра. Маркюз Тюрам засече от воле центриране от левия фланг на Алесандро Бастони.

Постепенно носителите на Купата на Италия заиграха по-ефективно в преден план. Хосеп Мартинес спаси удар на Федерико Бернардески.

В 35-ата минута възпитаниците на Винченцо Италиано възобновиха равенството с гол от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Ян Бисек. Рикардо Орсолини изравни от бялата точка.

След почивката Джовани Фабиан можеше да донесе обрат и успех на символичните домакини, но Хосеп Мартинес отрази изстрела му.

Така се стигна до дузпи, където "червено-черните" бяха по-точни. Люис Фъргюсън, Джон Роу и Чиро Имобиле се разписаха за победителите и компенсираха за пропуските на Никола Моро и Хуан Миранда. За Интер точни бяха Лаутаро Мартинес и Стефан де Врай, но пропуските на Алесандро Бастони, Николо Барела и Анже-Йоан Бони им струваха скъпо.

В спора за трофея Болоня ще срещне Наполи, който победи носителя на трофея Милан с 2:0.