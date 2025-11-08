Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина

След кризата с боклука в София се задава и криза със снегопочистването. В „Деня започва с Георги Любенов“ Борис Бонев от "Спаси София" предупреди, че столицата разполага само с четири снегорини, което е крайно недостатъчно при очакваните снеговалежи. При първия по-сериозен сняг улиците и тротоарите може да останат непочистени, а градският транспорт – блокиран.

Той обясни, че от 1 декември изтичат удължените договори за сметопочистване в зона 3 на София, която обхваща районите „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“, което засяга около 200 хиляди души. Заедно с „Люлин“ и „Красно село“, това означава, че близо половин милион столичани ще останат без избрана постоянна фирма за почистване.

„Какъв е проблемът? В момента някак се закрепи сметоизвозването в „Люлин“ и „Красно село“ благодарение на спешно изградения общински капацитет – общинското дружество „София екострой“ и предприятието завод за боклук. Само че те вече са на максималния възможен капацитет, което означава, че от 1 декември няма кой от общинските структури да поеме тези три района. Тоест кризата наистина ще стане остра и много проблемна“, предупреди Бонев.

На този фон той сигнализира за друг сериозен проблем – зимната готовност на столицата.

„С огромно притеснение трябва да ви опиша още по-страшна картина. София в момента има четири броя снегорина. Четири! В нормално време, с работещи фирми, между 130 и 160 снегорина са в готовност при всеки снеговалеж“, заяви той.

По думите му, при първия по-сериозен сняг, градът е заплашен от пълен транспортен хаос.