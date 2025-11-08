БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази

От 1 декември половин милион души в София остават без фирма за сметопочистване, каза още той

Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина
Слушай новината

След кризата с боклука в София се задава и криза със снегопочистването. В „Деня започва с Георги Любенов“ Борис Бонев от "Спаси София" предупреди, че столицата разполага само с четири снегорини, което е крайно недостатъчно при очакваните снеговалежи. При първия по-сериозен сняг улиците и тротоарите може да останат непочистени, а градският транспорт – блокиран.

Той обясни, че от 1 декември изтичат удължените договори за сметопочистване в зона 3 на София, която обхваща районите „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“, което засяга около 200 хиляди души. Заедно с „Люлин“ и „Красно село“, това означава, че близо половин милион столичани ще останат без избрана постоянна фирма за почистване.

„Какъв е проблемът? В момента някак се закрепи сметоизвозването в „Люлин“ и „Красно село“ благодарение на спешно изградения общински капацитет – общинското дружество „София екострой“ и предприятието завод за боклук. Само че те вече са на максималния възможен капацитет, което означава, че от 1 декември няма кой от общинските структури да поеме тези три района. Тоест кризата наистина ще стане остра и много проблемна“, предупреди Бонев.

На този фон той сигнализира за друг сериозен проблем – зимната готовност на столицата.

„С огромно притеснение трябва да ви опиша още по-страшна картина. София в момента има четири броя снегорина. Четири! В нормално време, с работещи фирми, между 130 и 160 снегорина са в готовност при всеки снеговалеж“, заяви той.

По думите му, при първия по-сериозен сняг, градът е заплашен от пълен транспортен хаос.

„Една сутрин ще се събудим, ще са паднали 20–30 сантиметра сняг, градският транспорт ще е блокиран, защото улиците няма да са изчистени. Навсякъде ще е задръстено, защото няма да са изчистени улиците и тротоарите. Градът ще е блокиран. Няколко часа след този блокаж, всичко ще стане лед и ще започне втора фаза на тази криза, когато стотици хора ще си чупят краката по заледените тротоари и няма да могат дори да стигнат дори до „Пирогов“, предупреди Борис Бонев.

#София #"Спаси София" #Борис Бонев

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
1
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
2
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
3
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
4
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
5
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението - това го говорят хора, които си нямат идея
6
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
6
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...

Още от: Регионални

В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро в съседната Поповица
В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро в съседната Поповица
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
Чете се за: 02:10 мин.
Преди мача Левски - ЦСКА: 2000 полицаи следят за реда по време на дербито Преди мача Левски - ЦСКА: 2000 полицаи следят за реда по време на дербито
Чете се за: 00:35 мин.
Днес и утре няма да се движи метрото по линия 3 Днес и утре няма да се движи метрото по линия 3
Чете се за: 00:32 мин.
Продължава издирването на 20-годишната Стефани Продължава издирването на 20-годишната Стефани
Чете се за: 01:00 мин.
Линия 3 на метрото спира за 24 часа Линия 3 на метрото спира за 24 часа
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Продължава издирването на 20-годишната Стефани
Продължава издирването на 20-годишната Стефани
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Празнуваме Архангеловден! Празнуваме Архангеловден!
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Облаци, мъгли и валежи през съботния ден Облаци, мъгли и валежи през съботния ден
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Тръмп изключи Унгария от санкциите срещу руския петрол и газ
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Русия струпва войски край Вовчанск
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Време е за Вечното дерби – най-горещият мач на сезона
Чете се за: 00:55 мин.
Деца
В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ