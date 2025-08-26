Борусия Дортмунд привлече за постоянно английски талант

Борусия Дортмунд привлече официално английския футболист Карни Чуквуемека от Челси. 21-годишният атакуващ полузащитник, който игра под наем за вестфалци през втората половина на миналия сезон и по време на световното клубно първенство, сега се ангажира с осемкратния шампион на Германия с постоянен договор до 30 юни 2030-а.

"За нас беше важно да подобрим допълнително качеството и креативността в състава ни. Радваме се, че успяхме да осигурим такъв голям талант като Карни в дългосрочен план и можем да работим заедно върху неговото развитие", каза изпълнителният директор на Борусия Дортмунд Ларс Рикен, цитиран от клубния уебсайт на Борусия Дортмунд.

"Карни има огромен потенциал, който той вече демонстрира при нас през втората половина на миналия сезон. Той може да направи разликата, като постоянно намира решения на терена и ни дава допълнителен футболен елемент в халфовата линия, което е много полезно за нас", коментира спортният директор Себастиан Кел.

Чуквуемека записа 17 мача и вкара веднъж за тима от Дортмунд миналия сезон. Той ще запази №17 на екипа си.