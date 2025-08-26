БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борусия Дортмунд привлече за постоянно английски талант

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

21-годишният футболист игра за вестфалци през втората половина на миналия сезон като преотстъпен от Челси.

Карни Чуквуемека
Снимка: bvb.de
Слушай новината

Борусия Дортмунд привлече официално английския футболист Карни Чуквуемека от Челси. 21-годишният атакуващ полузащитник, който игра под наем за вестфалци през втората половина на миналия сезон и по време на световното клубно първенство, сега се ангажира с осемкратния шампион на Германия с постоянен договор до 30 юни 2030-а.

"За нас беше важно да подобрим допълнително качеството и креативността в състава ни. Радваме се, че успяхме да осигурим такъв голям талант като Карни в дългосрочен план и можем да работим заедно върху неговото развитие", каза изпълнителният директор на Борусия Дортмунд Ларс Рикен, цитиран от клубния уебсайт на Борусия Дортмунд.

"Карни има огромен потенциал, който той вече демонстрира при нас през втората половина на миналия сезон. Той може да направи разликата, като постоянно намира решения на терена и ни дава допълнителен футболен елемент в халфовата линия, което е много полезно за нас", коментира спортният директор Себастиан Кел.

Чуквуемека записа 17 мача и вкара веднъж за тима от Дортмунд миналия сезон. Той ще запази №17 на екипа си.

"Чувствам се наистина добре, че сега съм неразделна част от Борусия Дортмунд. Опознах този клуб, треньора, съотборниците си и феновете през последните няколко месеца и просто съм щастлив, че Борусия Дортмунд вече е моят нов футболен дом. Ще направя всичко по силите си, за да гарантирам, че ще постигнем целите си като отбор", заяви Карни Чуквуемека.

#ФК Борусия Дортмунд #Карни Чуквуемека #ФК Челси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
1
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
4
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
5
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е...
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
6
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Европейски футбол

Юноша на Септември ще заиграе в Италия
Юноша на Септември ще заиграе в Италия
Веласкес: Изходът от двубоя с АЗ е отворен Веласкес: Изходът от двубоя с АЗ е отворен
Чете се за: 03:32 мин.
Венсан Компани: По отношение на качеството сме най-добрият отбор в Германия Венсан Компани: По отношение на качеството сме най-добрият отбор в Германия
Чете се за: 02:10 мин.
БНТ 3 ще предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София БНТ 3 ще предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
Чете се за: 00:37 мин.
Жиру отхвърли възможността да се завърне в националния отбор на Франция Жиру отхвърли възможността да се завърне в националния отбор на Франция
Чете се за: 00:52 мин.
Арне Слот: Не съм сигурен, че срещу Нюкасъл гледах футболен мач Арне Слот: Не съм сигурен, че срещу Нюкасъл гледах футболен мач
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Забраняват телефоните в училище от ноември? Забраняват телефоните в училище от ноември?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Тръмп към критиците: Не съм диктатор, аз съм човек със здрав разум
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ