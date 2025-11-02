БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ботев излезе с нова позиция след дербито на Пловдив

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
От управата на "жълто-черните" използваха профила на клуба в Фейсбук, за да цитират чл.24 (9) от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС.

ПФК Ботев Пловдив
Снимка: startphoto.bg
От ръководството на Ботев (Пловдив) отново излязоха с официално становище след прекратеното градско дерби с Локомотив, в което вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе ударен с бутилка в главата от феновете на "черно-белите", разположени на трибуна "Бесика".

От управата на "жълто-черните" използваха профила на клуба в социалната мрежа Фейсбук, за да цитират чл.24 (9) от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на Българския футболен съюз, която гласи: "когато футболната среща е започнала и след това същата бъде прекратена по причина на единия отбор или на негови привърженици, се присъжда служебна загуба при резултат, който се определя както следва: три гола се прибавят към актива на головете, отбелязани от изрядния отбор до прекратяването на срещата, а отбелязаните голове от неизрядния отбор се зануляват. Неизрядната страна няма право да обжалва наказанието по тази алинея."

"Наредбата за първенствата и турнирите на БФС ясно показва какво трябва да е решението след инцидента с феновете на Локомотив Пловдив, които удариха Даниел Наумов с бутилка в главата.

Настояваме БФС да подходи безпристрастно и категорично да се разграничи от подобни действия на привържениците по родните стадиони", написаха от Ботев (Пловдив).

Ботев Пловдив: Настояваме БФС да вземе справедливо и безпристрастно решение, с което да защити принципите на феърплея
Ботев Пловдив: Настояваме БФС да вземе справедливо и безпристрастно решение, с което да защити принципите на феърплея
От ръководството на "канарчетата" разкритикуваха и отношението на...
Чете се за: 02:10 мин.
Грозни сцени на "Лаута": Прекратиха дербито на Пловдив
Грозни сцени на "Лаута": Прекратиха дербито на Пловдив
Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от привържениците на...
Чете се за: 02:07 мин.
Илиан Илиев: Съдията не беше на нивото на мача
Илиан Илиев: Съдията не беше на нивото на мача
Тодор Живондов: Разочарован съм, резултатът не ми допада Тодор Живондов: Разочарован съм, резултатът не ми допада
Чете се за: 01:55 мин.
Черно море и Лудогорец се отдалечиха от върха след нулево равенство във Варна Черно море и Лудогорец се отдалечиха от върха след нулево равенство във Варна
Чете се за: 01:07 мин.
Първа лига: Черно море - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Черно море - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Александър Тунчев: Получихме нелепи голове, има затормозяване при нас Александър Тунчев: Получихме нелепи голове, има затормозяване при нас
Чете се за: 01:02 мин.
Хулио Веласкес: ЦСКА е добър отбор с качествени футболисти Хулио Веласкес: ЦСКА е добър отбор с качествени футболисти
Чете се за: 01:52 мин.

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Чете се за: 17:12 мин.
У нас
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
