Ботев Пловдив: Настояваме БФС да вземе справедливо и безпристрастно решение, с което да защити принципите на феърплея

От ръководството на Ботев (Пловдив) излязоха с официална позиция след прекратеното градско дерби с Локомотив. От управата на "канарчетата" настояват Българският футболен съюз да вземе справедливо и безпристрастно решение за крайния изход от срещата.

"Във връзка с прекратяването на двубоя между ПФК Локомотив Пловдив и ПФК Ботев Пловдив, ръководството на нашия клуб изразява своята категорична позиция относно случилото се.

Мачът бе спрян след сериозен инцидент, при който нашият вратар Даниел Наумов бе ударен с хвърлена бутилка в главата от трибуните. Медицинският екип установи комоцио и забрани категорично участието на футболиста в остатъка от срещата.

В тази ситуация беше невъзможно мачът да продължи, а здравето и безопасността на състезателите трябва винаги да бъдат приоритет.

За съжаление, последваха неприемливи и обидни изказвания от страна на Христо Крушарски, в които се омаловажава инцидентът и се отправят заплахи към клуба.

Подобно поведение няма място във футбола и не отговаря на ценностите на нашия спорт.

ПФК Ботев Пловдив настоява Българският футболен съюз да приложи в пълен обем разпоредбите на Наредбата и Дисциплинарния правилник, според които:

„Когато срещата е прекратена по вина на отбора-домакин заради нарушаване на реда и сигурността, физическо посегателство или хвърлен предмет, ударил състезател, се присъжда служебен резултат 0:3 и се налагат съответните санкции.“

Настояваме БФС да вземе справедливо и безпристрастно решение, с което да защити принципите на феърплея, безопасността и честната игра.

Здравето на футболистите и хората е над всичко. Подобни прояви са недопустими и не трябва да остават без последици", гласи официалната позиция от Ботев (Пловдив).