Ботев Пловдив: Инвестициите в бъдещето продължават

ПФК Ботев Пловдив направи съобщение за инвестициите и изграждането на осветление на терените на комплекс "Никола Щерев - Старика".

"Всички тренировъчни терени вече с осветление. Инвестициите в бъдещето на Ботев продължават. Днес стартира изграждането на осветлението и на първия и втория тренировъчен терен на Футболен комплекс "Никола Щерев - Старика". С това всички тренировъчни игрища на базата вече ще разполагат с модерно осветление, което ще позволи на нашите деца да тренират пълноценно и в тъмната част на деня", заявиха от Ботев.

Клубът ще продължи да подобрява условията за работа в детско-юношеската школа.