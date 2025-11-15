Ботев Пловдив: Инвестициите в бъдещето продължават

Клубът ще продължи да подобрява условията за работа в детско-юношеската школа.
ПФК Ботев Пловдив направи съобщение за инвестициите и изграждането на осветление на терените на комплекс "Никола Щерев - Старика".
"Всички тренировъчни терени вече с осветление. Инвестициите в бъдещето на Ботев продължават. Днес стартира изграждането на осветлението и на първия и втория тренировъчен терен на Футболен комплекс "Никола Щерев - Старика". С това всички тренировъчни игрища на базата вече ще разполагат с модерно осветление, което ще позволи на нашите деца да тренират пълноценно и в тъмната част на деня", заявиха от Ботев.
Клубът ще продължи да подобрява условията за работа в детско-юношеската школа.
"Именно там се изграждат не само бъдещите футболисти на клуба, но и поколения млади ботевисти, възпитани в духа, ценностите и традициите на "жълто-черните". Ръководството на клуба ще продължи да инвестира в условията за работа и развитие на ДЮШ, защото вярваме, че силният Ботев започва от децата", добавиха още от Ботев Пловдив.