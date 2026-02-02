Ботев Враца подсили защитата си

24-годишният футболист Дорде Йовичич се присъедини към Ботев Враца, съобщиха от клуба.

191-сантиметровия защитник пристига под Околчица от босненския Слога Меридиан.

Йовичич е юноша на Войводина, като на 15 години преминава в Цървена звезда, където играе до 19-ата си годишнина. Следва преместване в Португалия, където става част от Брага. Изкарва кратък период в Тренчин, а след това във ФК Подгорица и малтийския Забар. Йовичич записва и мачове за юношеския национален отбор на Босна и Херцеговина.