Ботевград събира елита на младежкия бокс за държавния шампионат

Ботевград ще бъде домакин на Държавния личен шампионат по бокс за младежи и девойки. Надпреварата започва днес и ще продължи до неделя, като на ринга ще се качат повече от 200 състезатели от близо 60 клуба от цялата страна.

В рамките на шестте състезателни дни младите таланти ще спорят за титлите във всички категории, а шампионатът ще даде възможност на най-перспективните боксьори да затвърдят позициите си сред водещите имена в своите възрасти.

Очакванията са двубоите да предложат високо спортно ниво и сериозна конкуренция. Турнирът има и допълнително значение, тъй като представянето на състезателите ще бъде внимателно следено от националните треньори.

Най-добре представилите се младежи и девойки ще намерят място в разширените състави на националните отбори, както в своите възрастови групи, така и при мъжете и жените.

По този начин държавният шампионат в Ботевград се превръща в една от най-важните сцени за изява на младите надежди на българския бокс по пътя към бъдещи международни успехи.