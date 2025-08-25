БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Букайо Сака ще пропусне дербито с Ливърпул

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Нападателят ще се завърне на терена най-рано след паузата за националните отбори.

Букайо Сака
Снимка: БТА
Лоши новини за Арсенал. Звездата на тима Букайо Сака ще се възстановява около месец, което означава, че със сигурност отпада от сметките за предстоящото дерби с Ливърпул, както и за двубоите на националния отбор на Англия. Мениджърът на Арсенал Микел Артета се надява, че ще може да разчита на фланговия нападател след паузата за националните отбори.

Сака получи контузия на подколянното сухожилие при победата на „артилеристите“ с 5:0 над Лийдс.

Сака пропусна три месеца и половина от миналия сезон след операция на дясното подколянно сухожилие.

Капитанът Мартин Йодегор също е под въпрос за неделното гостуване на „Анфийлд“, след като се падна на дясното си рамо по време на двубоя на стадион „Емирейтс“.

В Арсенал обаче остават оптимисти, че засега тези проблеми не изглеждат дългосрочни.

