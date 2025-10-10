Бяла се две домакинства срещу испанки два пъти в за Купата на Европеската хандбална федерация

Отборът на Бяла ще бъде домакин и на двата мача с испанския гранд Атлетико Гуардес от третия кръг на турнира за купата на ЕХФ, съобщиха хандбалните шампионки на България.

Домакинството и на двата двубоя, които ще се проведат в Бяла на 8 и 9 ноември, идват след решение на Европейската хандбална федерация.

"До днес отборите имаха възможност да договарят датите и домакинството на мачовете. Ръководството на ХК „Бяла“, след успешното представяне срещу словенския Лития, настояваше да използва домакинството си срещу пълния със звезди отбор на Атлетико Гуардес Понтеведра от Испания. От Бяла водиха преговори до ранните часове на днешния ден, които се увенчаха с успех", заявиха от клуба.

"Белите тигрици" ще са домакини на двете срещи. На 8 и 9 ноември беленчани ще могат да наблюдават устремилият се към купата в турнира звезден отбор на Атлетико Гуардес. Това е награда и за нашата страхотна публика, тя заслужава да гледа отбор от такъв ранг. Атлетико Гуардес е шампион на Испания за 2017 година, първенец в редовния сезон 2024/2025 на Лига Герерас Ибердрола - испанската професионална лига по хандбал жени, и финалист в турнира за купата на ЕХФ през 2023 година."

От клуба призоваха за подкрепа своите фенове и нарекоха испанския тим - най-добрия клубен женски отбор, гостувал в България през XXI век.