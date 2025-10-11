БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обиколката на Италия по колоездене започва от България

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Организаторите на "Джирото" потвърдиха новината.

Обиколката на Италия по колоездене започва от България
Снимка: БТА
Организаторите на Обиколката на Италия дадоха зелена светлина на България за организирането на „Джирото“. Според информацията второто най-голямо колоездачно състезание в света ще стартира именно на българска земя.

Това ще бъде 16-ият случай от общо 109 издания на спортното събитие, в което то ще започне извън пределите на Италия. До момента стартът е бил даван на места като Белгия, Гърция, Франция, Унгария, Северна Ирландия, а през миналата година това стана в Албания.

"През май стартирахме в Албания, а следващата година ще го направим от България", каза Урбано Кайро - президент на RCS Media Group по време на Фестивала на спорта в Тренто.

"Тези инициативи имат голямо положително въздействие. Те са уважавани в страните, в които ги прави, но и позволяват на италианците да откриват нови места. Стартът в България ще помогне на италианския експорт, а това е цел за нашата страна. Обиколката на Италия е посланик на спорта по целия свят и това тя да бъде по целия свят ни отваря вратите", каза Кайро.

До края на този месец се очаква да бъдат обявени официално и етапите от състезанието, което се очаква да започне на 9 май 2026 година и да продължи до 31 май 2026 година.

