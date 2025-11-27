БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:07 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта на 14-годишния Филип

Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Момчето загина при катастрофа през 2023 г. на столичната улица "Гурко"

Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта на 14-годишния Филип
Снимка: БТА/Архив
Софийският градски съд назначи нова автотехническа експертиза по делото за катастрофата на ул. "Гурко" в столицата на 2 септември 2023 г., при която загина 14-годишният Филип, относно събраните доказателства по делото. Обвиняем по него е Петър Тодоров.

Новата експертиза трябва да отговори на въпросите в какво състояние е бил пешеходецът, шофьорът имал ли е техническа възможност да го забележи, от кое място на пътното платно е бил видим Филип и къде се е намирал той в този момент, имало ли е възможност да се предотврати катастрофата и други.

В началото на заседанието от обвинението поискаха отвод на съдебния състав, тъй като, според тях, нарочно бави съдебния процес. Съдът отказа, като посочи, че тези твърдения не са основателни.

#делото за Филип #делото за смъртта на Филип #14-годишният Филип #ул. "Гурко"

Водещи новини

Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО) Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта на 14-годишния Филип Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта на 14-годишния Филип
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
